Weltuntergang in 13 Sentinels: Aegis Rim

Leider ist Atlus am Donnerstag nicht im State-of-Play-Stream von Sony aufgetreten, um uns von Neuigkeiten ihrer kommenden Projekte zu berichten. Dafür haben sie uns mit einem Knall ins Wochenende entlassen. Die Japaner haben ein neues Video von 13 Sentinels: Aegis Rim veröffentlicht und darin sprechen sie endlich über die Story-Prämisse des Titels. 13 verschiedene Jugendliche oder junge Erwachsene erleben die Invasion von übermächtigen Roboter-Aliens und entschließen sich deshalb, in die Vergangenheit zu reisen, um mit sogenannten Sentinels (ebenfalls Mech-Roboter) die Zukunft zu retten. Das Adventure vermischt Vanillawares markanten 2D-Zeichenstil mit strategischen Echtzeitkämpfen und es wird bereits am 22. September exklusiv auf der Playstation 4 erscheinen.

