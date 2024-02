Weitere Beweise Hi-Fi Rush kommen für PlayStation und Switch

HQ

Auch wenn es ein paar Beispiele für First-Party-Titel gibt, die für andere Formate veröffentlicht werden, wie Microsofts Ori and the Blind Forest und Sonys MLB The Show 24 (und der kommende Marathon), ist dies überhaupt nicht sehr verbreitet. Infolgedessen gab es Anfang Januar ziemlich große Neuigkeiten, als es Gerüchte gab, dass die Xbox-exklusiven Titel Sea of Thieves und Hi-Fi Rush für PlayStation und Switch veröffentlicht werden würden.

Mehrere vertrauenswürdige Journalisten und Insider haben sich dafür verbürgt, dass dies tatsächlich passieren wird, und jetzt haben wir weitere praktische Beweise erhalten. Dank der Reddit-Data-Miner wissen wir jetzt, dass Hi-Fi Rush T-Shirts enthält, die für PlayStation- (ein blaues mit dem Text " I'm here baby") und Switch-Besitzer (ein rotes mit dem Text "Rock out Anywhere") bestimmt sind, um sie mit der Hauptfigur Chai zu verwenden. Es gibt auch ein grünes für Xbox-Spieler mit der Aufschrift "Shadow Dropped " und ein graues für den Epic Games Store, auf dem " This is simply Unreal Epic" steht.

Da die Katze so gut wie aus dem Sack ist, gehen wir davon aus, dass eine formelle Ankündigung nicht mehr allzu weit entfernt ist, und es wird interessant sein zu sehen, wie Microsoft mit der Tatsache umgehen wird, dass sich alle Spieler nun fragen werden, ob alle Xbox-Exklusivtitel möglicherweise für andere Formate veröffentlicht werden könnten.