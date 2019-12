Weihnachtskarten aus der Welt der Videospiele

Viele von uns feiern Weihnachten auf unterschiedliche Art und Weise. Mit der Familie mehr oder minder harmonisch zusammen unter einem Dach, mit den Freunden und/oder der eigenen Community im Netz, oder vielleicht mit den Kollegen zusammen - im Fall der Fälle für andere bereitstehend. Egal wie ihr es handhabt, genießt die besinnliche Zeit mit euren Mitmenschen. Frohe Weihnachten wünscht euch in diesem Jahr nicht nur das Team von Gamereactor Deutschland, sondern Videospielentwickler aus der ganzen Welt. Wir haben einige ihrer Grußkarten für euch zusammengestellt, weil wir die ganz schick finden. Kommen in den nächsten Tagen sicher noch weitere hinzu, also feiert schön.

Doom Guy spielt Santa - id Software.

Sony hat viele weitere Weihnachtskarten im Playstation-Blog.

Pixelopus mit ihrem neuen Spiel Concrete Genie und Dreams von Media Molecule.

Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red.

2K feiert Weihnachten mit diesem kleinen Video von Borderlands 3:

You watching Werben

Sega hat einen kleinen Sonic-Clip produziert, verantwortlich ist das Animationsteam hinter Sonic Mania: