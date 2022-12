Wednesday ist jetzt die zweitgrößte englischsprachige TV-Serie auf Netflix

HQ

Wir stellten uns vor, dass es am Mittwoch ein gewisses Interesse geben würde, da es sich um eine Tim Burton-Serie in einem ziemlich beliebten Franchise handelte, das gut aussah. Aber nichts hätte uns darauf vorbereiten können. Seit der Premiere am Mittwoch vor drei Wochen wurden jede Woche neue Rekorde gebrochen.

Nach dem heutigen Tag gibt es so ziemlich nur noch zwei Rekorde zu schlagen. Wie von ComicBook.com berichtet, ist Wednesday jetzt die zweitgrößte englischsprachige TV-Serie aller Zeiten auf Netflix, nur hinter der vierten (und neuesten) Staffel von Stranger Things. Und die Lücke schließt sich schnell. Danach gibt es nur noch Squid Game als größte Netflix-Show aller Zeiten zu schlagen, was jedoch unwahrscheinlich erscheint.

Es sollte beachtet werden, dass Netflix nur die ersten vier Wochen misst, wenn beurteilt wird, wie beliebt eine Show ist, so dass Mittwoch nur noch eine Woche Zeit hat, um die beiden verbleibenden Rekorde zu erreichen, die es noch nicht gebrochen hat.

Glaubst du, dass Wednesday die größte englischsprachige TV-Serie aller Zeiten auf Netflix wird?