We Were Here: Erster Teil des Koop-Adventures aktuell kostenlos im Playstation Store

Am 23. Februar wird die We-Were-Here-Trilogie auf der Playstation 4 komplettiert. An eben diesem Tag werden zeitgleich die Teile 2 und 3 der rätsellastigen First-Person-Serie veröffentlicht. Dank Rückwärtskompatibilität wird die komplette Trilogie auch auf der Playstation 5 spielbar sein. Um auf die nahende Vervollständigung der Serie einzustimmen, gibt es den ersten Part vorübergehend kostenlos im Playstation Store. Bedenkt jedoch, dass Ihr ein Playstation-Plus-Abo benötigt, da es sich um einen Online-Koop-Titel handelt.

In We Were Here schlüpfen die Spieler*innen in die Rolle von zwei Arktisforschern, die in einen unbarmherzigen Schneesturm geraten und nur per Walkie Talkies miteinander kommunizieren können. Ein Entkommen aus der prekären Lage ist nur möglich, indem die Spielenden Probleme durch Teamwork lösen.