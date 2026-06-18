We Bury the Dead ist eine ziemlich ungewöhnliche Dystopie, die etwas unter dem Radar geflogen ist. Aber weißt du was? Es verdient tatsächlich etwas Aufmerksamkeit. Warum? Ich erzähle es dir, aber fangen wir mit der Handlung an:

Nach einer militärischen Katastrophe, die Tasmanien mit teilweise wiederbelebten Leichen übersät, gibt eine Freiwillige, die nach ihrem vermissten Ehemann sucht, ihre Mission, die Toten zu sammeln und zu begraben, auf und reist durch isolierte Gemeinden nach Süden. Die Suche nach ihrem Ehemann erweist sich als weitaus gefährlicher und komplizierter, als sie gedacht hatte, doch Ava findet einen Begleiter in seinem Mitfreiwilligen Clay.

Daisy Ridley hat genug davon, nach Leichen zu suchen.

We Bury the Dead wurde von Zak Hilditch geschrieben und inszeniert, der uns zuvor die Stephen-King-Adaption von 1922 mit Thomas Jane und Molly Parker in den Hauptrollen brachte. Zum Cast gehören Daisy Ridley (Star Wars, The Marsh King's Daughter), Brenton Thwaites (Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge) und Mark Coles Smith (der Hai-Horrorfilm Beast of War aus dem Zweiten Weltkrieg). Die schauspielerische Leistung ist solide und wird weder Oscars noch Razzies gewinnen.

Ich habe es schon einmal gesagt und sage es noch einmal: Es gab eine Zeit, da liebte ich Dystopien, sowohl in Form von Zombie-Splatter-Filmen als auch eher geistige Visionen (Wortspiel beabsichtigt). Das Genre ist etwas übersättigt geworden, und allzu oft sehen wir generische Filme, die nichts tun, um herauszustechen. Und dann passiert es auch, dass man nach siebzehn Jahren Wartezeit wieder eine Fortsetzung zu seinem persönlichen Favoriten 28 Days Later bekommt, die sich als alles andere als gut herausstellt. Ich könnte einen halben Roman über alles schreiben, was in 28 Years Later nicht funktioniert hat, aber ich halte das nur kurz. Bone Temple war etwas besser, aber nicht gerade gut. Genug davon. Zurück zu We Bury the Dead.

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Vermittelt dieses Bild einen Days Gone-Vibe?

Ich war etwas skeptisch, als ich die niedrige Bewertung auf IMDb sah, aber ich fand, dass in der Geschichte, dem Trailer und den Standbildern genug steckt, um darauf hinzudeuten, dass es vielleicht etwas gibt, worauf es sich zu konzentrieren lohnt. Und weißt du was? Ich bin wirklich froh, dass ich ihm eine Chance gegeben habe, denn dieser Film hat mich wirklich gepackt. Es hat kein riesiges Budget, aber es setzt sein Geld gut ein. Der Anfang ist wirkungsvoll und stilvoll und setzt die Stimmung sehr gut. Die ungewöhnlichen Elemente sind hier bereits eingeführt. Man muss sagen: Es ist eine Art Zombiefilm, aber nicht blutgetränkt. Es gibt zwar Gewalt, aber das steht nicht im Mittelpunkt des Films. Andererseits bietet es einige angenehme Schauermomente. Es gibt etwas zutiefst Beunruhigendes an den wiederbelebten Toten, zumindest die ersten Male, als wir sie sehen. Ich finde, sie erreichen hier mit kleinen, einfachen Mitteln viel, und die Szene, in der die Freiwilligen von Haus zu Haus gehen, um die Toten zu sammeln, ist sowohl fesselnd als auch bewegend.

Es gibt ein paar schnelle Szenen, aber ich mag auch, dass der Film eine wunderschöne, düstere Atmosphäre hat. Ich möchte nicht viel mehr über die Handlung verraten, aber ist das ein Film, der die volle Punktzahl verdient? Nein, ist es nicht. Es gibt ein paar Szenen, insbesondere eine Nebenhandlung mit Mark Coles Smiths Figur, die sich stellenweise etwas fehl am Platz anfühlt und entweder überdacht oder gestrichen werden sollte. Das führt zu einem etwas zu abrupten Fokuswechsel und erzeugt nicht die Unruhe, die ich denke, dass es sein sollte. Hätten sie das und ein paar andere störende Elemente überarbeitet und etwas mehr Tempo und noch mehr Unruhe hinzugefügt, hätte das hier ein echter Favorit als Außenseiter von mir werden können. Stattdessen ist es eine ziemlich stilvolle, kompetente und interessante Dystopie, die größtenteils funktioniert und die, wie ich finde, ein breiteres Publikum verdient. Lassen Sie sich nicht von mittelmäßigen Bewertungen und Bewertungen im Weg stehen – geben Sie der tasmanischen Apokalypse in We Bury the Dead eine Chance!

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