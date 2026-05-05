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Ich erinnere mich genau, dass es früher einen fantastischen Plattenladen in einem Keller im Zentrum von Kopenhagen gab. Der Laden hieß Loud Music, und man fühlte sich dort immer sehr willkommen – auf eine Weise, die man an vielen Orten kaum noch erlebt. Ich verbrachte viele Stunden vor den Technics 1210 Plattenspielern und hörte Schallplatten durch, die ich mit nach Hause nehmen wollte. Der Besitzer kam oft zu mir mit Vorschlägen für andere Musik, von denen er dachte, dass ich sie hören sollte, und es war so schön, den Großteil eines Samstagmorgens bei Loud zu verbringen, umgeben von Menschen, die leidenschaftlich für das waren, was sie tun.

Mit diesen schönen Erinnerungen im Hinterkopf war ich daher sehr gespannt, ob ich dieses Gefühl in Wax Heads noch einmal durchleben könnte, einem kleinen "Slice of Life"-Spiel oder einer "gemütlichen Punk-Erzählsimulation", wie es auch von den Entwicklern selbst beschrieben wird. Sie wurden gerade im kleinen Plattenladen Repeater Records eingestellt, wo Sie verschiedene Aufgaben übernehmen, wie zum Beispiel Merchandise aufhängen, Kunden helfen, genau die gewünschte Musik zu finden, und auch durch das Lesen von Musikrezensionen auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Den exzentrischen und manchmal fast chaotischen Kunden zu helfen, ist eindeutig das, womit du die meiste Zeit verbringst. Sie kommen in den Laden und jeder hat seine eigene Geschichte zu erzählen, aber letztlich sind sie immer auf der Suche nach einer ganz besonderen Platte, die ihnen oder jemandem, der ihnen wichtig ist, etwas bedeutet. Allerdings können sie sich nicht immer genau erinnern, wie die Platte heißt; Vielleicht können sie sich nur an den Namen eines Bandmitglieds oder einen der Tracks auf der Platte erinnern, oder sie sind unentschlossener und brauchen einfach eine Platte, die sie in bessere Stimmung bringt.

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Das Gameplay ist einfach. Man bewegt sich im Laden mit Navigationspfeilen an der Seite des Bildschirms und muss dann die verschiedenen Unterlagen durchsuchen, die der Laden auf Lager hat. Vielleicht liegt die Lösung im Namen eines der Tracks auf einer bestimmten Platte. Es ist nicht immer einfach, die richtige Platte zu finden, und manchmal muss man auf Online-Musikrezensionen oder einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform Phonogram zurückgreifen, um auf den richtigen Weg zu kommen und die perfekte Platte für den Kunden zu finden.

Es ist eine ziemlich gemütliche kleine Gameplay-Schleife, und man lernt die Platten im Shop nach und nach gut kennen, obwohl ständig neue Veröffentlichungen erscheinen. Leider wirkt der Schwierigkeitsgrad manchmal ziemlich inkonsistent. Einige der Hinweise, die Kunden geben, können völliger Unsinn sein, sodass Sie keine Ahnung haben, welchen Eintrag sie suchen, und Sie am Ende einen Schuss ins Blaue wagen – mit hohem Risiko, den Kunden unzufrieden zu machen. Ein nachfolgende Kunde hingegen kann sehr genau angeben, wonach er sucht, und fast sofort den Namen des Albums nennen. Aber vielleicht ist das auch im echten Leben so; In einem Spiel hingegen sind diese ungleichmäßigen Schwierigkeitssprünge etwas frustrierend.

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Das Leben geht bei Repeater Records weiter; Man unterhält sich mit dem anderen Personal im Laden, hört die neue Musik, die in der Jukebox des Ladens ankommt, und da mehrere Mitarbeiter in ihrer Freizeit auch mit Musik arbeiten, begleiten Sie sie in Clubs oder Veranstaltungsorte, um sie auftreten zu hören. Es ist ziemlich gemütlich, als Angestellter in diesem kleinen Plattenladen zu leben, auch wenn ein Spezialladen dieser Art immer unter finanziellem Druck steht und von großen Entwicklern profitieren will, die das Gebäude, in dem sich der Laden befindet, kaufen wollen, sodass sie stattdessen ein Einkaufszentrum oder Parkplätze bauen können. Und dann ist da noch die Tatsache, dass der Besitzer von Repeater Records früher in einer Band war, in der sich die Mitglieder zerstritten haben, und das spielt auch eine Rolle beim Betrieb des kleinen Plattenladens. Mehr werde ich hier nicht verraten.

Wie erwähnt, ist das Gameplay sehr einfach und könnte mit der Zeit etwas monoton werden. Wax Heads eignet sich am besten für kürzere Abschnitte, aber andererseits ist es auch sehr gute und entspannende Unterhaltung. Das Positive ist, dass man viel großartige Musik hört, und der kleine Entwickler Patattie Games, der nur aus zwei Personen besteht, hat hier einen wirklich guten Soundtrack zusammengestellt, der Musik aus mehreren verschiedenen Genres bietet.

Die Optik ist sehr markant und wahrscheinlich eher "Glückssache". Der Stil sprach mich nicht wirklich an, aber ich war ziemlich beeindruckt von den vielen Covern und Covern, die sie für die mehr als 80 im Spiel enthaltenen Platten anfertigen ließen. Es war ein ziemlich großes Unterfangen, und sie haben es wirklich gut geschafft.

Wax Heads ist ein gemütliches, entspannendes kleines Spiel, und besonders wenn man ein Musikfan ist, ist es schön, den kleinen Plattenladen zu führen. Das einfache Gameplay ist vielleicht etwas zu einfach, und die Herausforderung liegt in den vagen Hinweisen, die die Kunden geben, sodass es manchmal etwas monoton werden kann. Ich finde jedoch, dass Patattie Games Anerkennung dafür verdient, etwas Neues auszuprobieren, und es ist tatsächlich eine großartige Idee, die sie hier entwickelt haben, und die Tatsache, dass das alles nur von zwei Personen mit Hilfe von nur wenigen externen Mitwirkenden geschaffen wurde, ist noch beeindruckender.

Wenn du gute Musik magst und ein entspanntes und gemütliches Spiel suchst, das besonders gut zu deiner Switch oder deinem Steam Deck passt, könnte Wax Heads eine wirklich gute Wahl sein, und du kannst eine Demo auf Steam ausprobieren, falls du sie vor dem Kauf ausprobieren möchtest.