Waschen Sie SpongeBobs Haus in PowerWash Simulator

Nur wenige hätten vorhergesagt, dass es so unglaublich befriedigend sein würde, Dinge mit einem digitalen Hochdruckreiniger zum Glänzen zu bringen, aber PowerWash Simulator hat sich sicherlich zu einem der heißesten Simulatoren seit langem entwickelt. Ein Großteil des Erfolgs ist auf all die aufregenden Kooperationen mit anderen Marken zurückzuführen, die es uns ermöglicht haben, Lara Crofts persönliche Villa aus der Tomb Raider-Serie und Midgar aus Final Fantasy zu reinigen.

Nun wurde der nächste Gastauftritt mit einem kurzen Trailer präsentiert, der unsere Wäscherei diesmal unter das Meer und bis hinunter nach Bikini Bottom führt, der Heimat von niemand geringerem als SpongeBob Schwammkopf höchstpersönlich. Diesmal handelt es sich jedoch nicht wie in der Vergangenheit um ein kostenloses Update, sondern um eine Erweiterung zum Preis von 8 US-Dollar, die glücklicherweise mehr Inhalte enthält.

Insgesamt sechs verschiedene Level werden in dem Paket enthalten sein, das als Mini-Kampagne dient, in der ikonische Orte und Objekte wie die Conch Street, der Bikini Bottom Bus, die Krusty Krab, der Patty Wagon, das unsichtbare Bootsmobil und der Mermalair enthalten sind. Darüber hinaus wurde auch das Charaktermodell angepasst, um besser in den unverwechselbaren Stil von SpongeBobs farbenfroher Welt zu passen.

Obwohl wir noch kein genaues Datum haben, wann das Paket für uns normale Powerwash-hungrige Taucher verfügbar sein wird, heißt es, dass wir irgendwann in diesem Sommer SpongeBobs geliebtes Bikini Bottom besuchen werden.