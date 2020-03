Was steckt hinter LEGO Mario?

Lego und Nintendo haben uns mit ihren jeweiligen Tweets gleich doppelt angeteasert.

Der identische Inhalt ihrer Tweets:

"Ich bin es, LEGO Mario!"

Bleibt dran... #LEGO #LEGOSuperMario #Nintendo

Natürlich kann es sein, dass wir es lediglich mit einer Spielzeugfigur zu tun haben. Insofern sollten wir lieber nicht zu früh auf einen interaktiven Crossover hoffen. Wer weiß: Vielleicht können sich die Sammler unter uns ja demnächst über eine LEGO-Kollektion freuen, die auf bekannten Nintendo-Figuren basiert? So oder so... wir bleiben für euch am Ball!