Was Sie über Sonic Frontiers wissen müssen

Wie wir bereits in unseren früheren Vorschauen erwähnt haben, ist Sonic Frontiers ein schwer zu verstehendes Spiel. Manchmal erstaunlich, manchmal ärgerlich, bleibt das Spiel zumindest dem Geist seines Hauptcharakters treu, da es immer am Rande lebt.

Nachdem ich das Spiel vor kurzem mehr als sechs Stunden gespielt habe, hatte ich eine gute Chance, etwas tiefer in einige der neuen Elemente einzutauchen, insbesondere in das "Open Zone" -Format, das die übliche Formel der Serie drastisch verändert.

Wenn ihr mehr über die offenen Zonen, den Fortschritt, die Geschichte und vieles mehr erfahren wollt, und vor allem, was unsere Hoffnungen weckt und was uns beunruhigt, gibt dieser Artikel einen Überblick.

Offene Zonen

Die wichtigste Neuerung in Sonic Frontiers sind die offenen Zonen. Anstelle der üblichen Hochgeschwindigkeitsstufen sind dies riesige offene Bereiche, die Sie nach Belieben erkunden können. Nachdem ich nun drei der Zonen ausprobiert hatte - Kronos Island, Ares Island und Chaos Island - stellte ich fest, dass sich jede Zone ziemlich unterschiedlich anfühlte. Nicht nur visuell, sondern auch in Bezug auf die allgemeine Atmosphäre, die Gegnervielfalt und die Gameplay-Herausforderungen. Chaos Island hat sogar ein großes Kaninchen aus dem Hut gezogen, indem es voll 2D wurde, als ich es am wenigsten erwartet hatte.

Davon abgesehen fühlen sich viele der Zonen unfruchtbar an. Das Stolpern über ein abgestürztes Raumschiff oder einige mysteriöse Ruinen fügt ein wenig Aufregung hinzu, aber im Allgemeinen könnte es definitiv mehr organisch zu entdecken geben (anstatt blind nach Punkten auf der Karte zu jagen). Vergleicht man Kronos Island mit der Welt von Rime oder Ares Island mit Journey, ist es offensichtlich, dass die Welt von Sonic Frontiers nicht ganz mit diesen Indie-Bemühungen mithalten kann. Leider leiden die offenen Zonen auch unter schrecklichem Pop-In, und oft wird die Action etwas überladen, da verschiedene Ereignisse gleichzeitig stattfinden.

In den offenen Zonen von Sonic Frontiers gibt es viel zu entdecken, aber die Erkundung fühlt sich nicht immer lohnend an.

Fortschreiten

Als halboffener Welttitel legt Sonic Frontiers großen Wert auf das Erkunden und Ausführen verschiedener Nebenaktivitäten. Um sicherzustellen, dass Sie einen Vorgeschmack auf alles bekommen und um zu verhindern, dass Sie durch die Geschichte rasen, bietet das Spiel viele Sammlerstücke - einige, um die Handlung voranzutreiben und andere, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Apropos Fähigkeiten, der Fähigkeitenbaum funktioniert nicht wirklich wie in einem normalen RPG, da Sie wahrscheinlich alles freischalten werden, sobald das Spiel sowieso vorbei ist. Stattdessen dient es dazu, dich schrittweise an jeden Angriff oder jede Spezialfähigkeit heranzuführen, anstatt dich gleich zu Beginn zu überwältigen.

Natürlich hat all dies einen großen Nachteil, da sich Sonic Frontiers manchmal etwas grindig anfühlen kann. Bereits wenn du durch die zweite Zone, Ares Island, spielst, wirst du in vielen Fällen gezwungen sein, eher langweilige Aktivitäten auszuführen, um die entsprechende Anzahl von Schlüsseln, Kristallen und anderen glänzenden Objekten zu verdienen, anstatt aus eigenem Antrieb zu erkunden. In dieser Hinsicht fühlt sich das Design eher veraltet an.

Fast alles, was du tust, belohnt dich mit einer Art Upgrade oder glänzendem Gegenstand.

Kämpfen

Ich war etwas besorgt, als ich erfuhr, dass Sonic Frontiers ziemlich kampflastig sein würde, aber zu meiner Überraschung scheint es tatsächlich einer der stärksten Aspekte des Spiels zu sein. Zunächst einmal passen Sonics Kampffähigkeiten gut zum Charakter. Sein charakteristischer Move Cyloop lässt dich im Kreis laufen, so dass Feinde verwirrt und offen für Gegenangriffe sind, während Stomp Attack seine Sprungfähigkeiten voll ausnutzt. Alle Feinde haben einzigartige Angriffsmuster und das Beste ist, dass Sie Ihre gesamten Fähigkeiten einsetzen müssen, um sie zu besiegen. Und dann gibt es die Bosse, die manchmal - wenn sie am besten funktionieren - Plattformen, Puzzle und Kampf kombinieren, was zu äußerst befriedigenden Begegnungen führt.

Der einzige kleine Nachteil des Kampfes ist, dass einige der Feinde sowohl in ihrem Design als auch in ihrem Move-Set eher eindimensional sind. Aber da sich jeder Gegnertyp während des Spiels weiterentwickelt, können Sie immer noch einige Überraschungen erleben, die auch dazu beitragen können, den etwas niedrigen Schwierigkeitsgrad der meisten Begegnungen auszugleichen.

Mit einer Vielzahl cooler Fähigkeiten und cleverem Gegnerdesign ist der Kampf ein echtes Highlight.

Plattforming und Steuerung

Sonic Frontiers ist extrem intuitiv zu verstehen, da der blaue Igel ein viel eingeschränkteres Bewegungsset hat als Mario. Dies macht es einfach, in das Spiel einzusteigen, und die Plattform-Herausforderungen steigen gut im Schwierigkeitsgrad, so dass Sie sich mit der Steuerung vertraut machen können, bevor Sie härtere Hindernisse auf Sie werfen.

Es ist immer noch nicht perfekt, weit davon entfernt. Frustration und billige Todesfälle waren dem blauen Igel nie fremd, und Sonic Frontiers ist da keine Ausnahme. Vielleicht sollte Sonic Team mehr auf rhythmusbasierte Autoläufer wie Bit. Trip Runner und Super Meat Boy Forever schauen, da ich oft das Gefühl habe, dass Kontrollprobleme eher ein Fall sind, in dem das Spiel dir keinen Hinweis darauf gibt, was zu tun ist - springen, die Spur wechseln oder so weiter - bis zur allerletzten Bewegung, wenn du bereits auf halbem Weg eine Klippe hinuntergehst.

Die Steuerung ist leicht zu meistern, aber alle, außer vielleicht hartgesottenen Sonic-Veteranen, werden wahrscheinlich noch viel sterben.

Geschichte

Die Geschichte hat in Sonic-Spielen immer eine große Rolle gespielt, und zumindest meiner Meinung nach war sie fast immer schlecht. Vielleicht bin ich von den Memes und Fan-Material verwöhnt worden, die viel lustiger und manchmal auch berührender erscheinen als das, was sich die eigentlichen Autoren ausdenken können. Ohne zu viel zu verraten - ich darf es nicht wirklich - scheint die Geschichte diesmal zumindest in einige interessante Richtungen zu gehen, mit einer tieferen Charakterisierung von Charakteren wie Amy und Dr. Eggman, die bisher eher eindimensional waren.

Leider ist die Geschichte schlecht erzählt. Während Sonics Freunde im Cyberspace gefangen sind, sammelt ihr nach und nach Ressourcen, die sie von glitchy Hologrammen in echte Charaktere aus Fleisch und Blut verwandeln. Überschreiten Sie eine bestimmte Schwelle und schalten Sie eine neue Zwischensequenz frei, die leider nicht mit den lebendigen und lebendigen Szenen der früheren Spiele vergleichbar ist. Ich habe kein Problem mit sprechenden Köpfen, wenn ich einen französischen Kunstfilm aus den 60er Jahren sehe, aber für ein großes Sonic-Spiel sollten wir mehr in Bezug auf die filmische Präsentation erwarten können.

Knuckles scheint ein wenig zu viel Zeit vor seinem PC verbracht zu haben.

Es ist wichtig zu beachten, dass all diese Eindrücke nur auf Teilen von Sonic Frontiers basieren. Hoffentlich werden die positiven Aspekte die negativen in noch höherem Maße überwiegen, wenn das vollständige Spiel am 8. November veröffentlicht wird.