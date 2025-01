Warwick Davis mit BAFTA-Stipendium geehrt

HQ

Du kennst ihn vielleicht als Weazel und das Ewok-Wicket aus Star Wars oder als Professor Filius Flitwick und Griphook in Harry Potter, aber Warwick Davis' Karriere ist weit davon entfernt, von diesen ikonischen Rollen geprägt zu sein. Im Laufe der Jahre war er auch ein unermüdlicher Verfechter der Inklusion in der Unterhaltungsindustrie. Nun wird Davis bei der Preisverleihung am 16. Februar das prestigeträchtige BAFTA-Stipendium erhalten, mit dem seine außergewöhnlichen Beiträge zu Film und Fernsehen gewürdigt werden. Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit gründete er Willow Management, um Schauspieler mit Kleinwuchs zu unterstützen. Seine Karriere begann im Alter von 11 Jahren, und sein Einfluss inspiriert ihn immer noch.

Was ist Ihre Lieblingsrolle von Warwick Davis?