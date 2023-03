Warum das Marvel-Experiment scheitert

HQ

Es braucht keinen Raketenwissenschaftler, um herauszufinden, dass Marvel-Filme nicht mehr den gleichen Einfluss auf uns haben wie früher. Verdienen sie immer noch viel Geld? Natürlich sind sie es, und werden sie weiterhin herausgeschaufelt werden? Auch hier ist die Antwort ein klares Ja. Wo diese Filme jedoch einst notwendig waren, um in irgendeiner Art von popkulturbezogener Konversation zu überleben, haben sie jetzt konsequente Kritik von Leuten, die sogar einmal ihre standhaftesten Verteidiger waren.

Vielleicht langweilen wir uns einfach. Vielleicht ist es dem Publikum jetzt gut, das CGI und die leuchtenden Farben eines Marvel-Films zu betrachten, und wird nicht mehr verlangen. Aber nur weil wir weniger in unserer Unterhaltung bekommen, heißt das nicht, dass wir uns damit zufrieden geben sollten. Mit sinkenden kritischen Einschaltquoten und vielen Desinteresse an der Zukunft von Marvels Projekten ist klar, dass wir weit von der Liebe entfernt sind, die Fans für die Infinity Saga hatten. Aber es gibt vielleicht einen Weg für Marvel, seinen früheren Glanz wiederherzustellen, wenn es den größten Fehler mit seinen neuesten Filmen anerkennt.

Wenn wir uns den Erfolg der Infinity-Saga und den Fehlstart der Geschichte der Kang-Dynastie ansehen, scheint es, dass es ein konsistentes Problem mit der Post-Endgame-Ära gegeben hat, und dieses Problem ist ein Mangel an Fokus auf Charaktere. Anstelle eines langsamen Aufbaus, der uns die Hauptakteure der kommenden Saga vorstellt, sind wir stattdessen direkt in endlose Multiversum-Setups gestürzt, die mit billigen Nostalgie-Cameos übersät sind. Dadurch bleiben unsere Helden ohne Fokus und dienen lediglich als Versatzstücke, um uns in die nächste Actionszene zu bringen oder das nächste "Großereignis" im Universum zu inszenieren.

Natürlich müssen sich die Dinge mit der Zeit ändern und wir können nicht 11 Jahre mit jedem großen Marvel-Bogen verbringen, aber in letzter Zeit fühlte es sich an, als würden wir Filme ohne Persönlichkeit sehen, in denen sie als eine lange Abspannsequenz fungieren, die verzweifelt versucht, uns dazu zu bringen, uns um den neuen Bösewicht zu kümmern, weil er nicht nur ein Universum in die Luft jagt. Er kann zehn oder eine Million zerstören.

Es war nie wirklich wichtig, dass Thanos mit den Fingern schnippen und Völkermord begehen konnte, es war wichtig, dass die Leute, die versuchten, ihn aufzuhalten, diejenigen waren, die uns wichtig waren und die wir mochten. In den neueren Filmen gibt es keine Charakterkultivierung, und jetzt fühlt es sich mehr denn je so an, als wären unsere Helden und Schurken nur da, um einem Zweck zu dienen, anstatt Menschen mit echten Persönlichkeiten und Zielen zu sein, die darüber hinausgehen, gut oder schlecht zu sein. Die Filme haben Mühe, so viel Setup für ihre große, übergreifende Handlung zu stopfen, dass sie vergessen, die Dinge einzufügen, die den Leuten wirklich wichtig sind.

Dies gilt nicht für jedes aktuelle Marvel-Projekt, aber diejenigen, die die Leute als die besten hervorheben, sind tatsächlich Shows und Filme mit Charakteren im Herzen. WandaVision zum Beispiel ist stolz darauf, uns zu zeigen, wie die Scharlachrote Hexe mit ihrer Trauer nach ihrer Auferstehung fertig wird (oder nicht), aber herausfindet, dass Vision tatsächlich tot ist. Das gleiche gilt für Loki, der die Handlung der TVA hat und Kang einführt, sich aber im Kern stark auf den Titelcharakter und Sylvie konzentriert.

Wenn wir uns die Zukunft von Marvel ansehen, ist es schwierig, sich um viele der neuen Interessenten und sogar die bekannten Gesichter zu kümmern, da wir entweder das Gefühl haben, keine Ahnung zu haben, wer diese Leute sind, oder dass sie sich nicht viel entwickelt haben, seit wir sie in Endgame gesehen haben. Mit dem konsequenten Fokus auf billige Nostalgie-Pops ist es schwierig, sich eine Zukunft vorzustellen, in der wieder jedes Marvel-Projekt als Pflichtansicht gilt. Aber wenn die Filme eine Kernbesetzung von Charakteren aufgebaut haben, Leute, die wir wirklich kennen und an die wir uns binden können, dann kann es dazu führen, dass sich diese unvermeidlichen großen Team-Ups verdienter fühlen und weniger gezwungen sind, Actionfiguren, T-Shirts und alles andere zu verkaufen, was Disney gerade zu pushen versucht.