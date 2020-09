Wartile stürmt bald Nintendo Switch

Wartile ist bereits auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar und wurde kürzlich auch für Nintendo Switch angekündigt. Auf die Veröffentlichung müssen die Spieler nicht mehr lange warten, denn Playwood Projects' Spiel wird bereits am 24. September auf der Hybridkonsole von Nintendo erscheinen. Die Entwickler stellen gleichzeitig klar, dass alle zusätzlichen Inhalte der anderen Spielversionen in der Switch-Fassung enthalten sind.

Wartile ist ein digitales Tabletop-Spiel, das auf der nordischen Mythologie basiert und in rundenbasierter Manier ausgeführt wird. Die Spieler müssen mehrere Charaktere mit besonderen Fähigkeiten taktisch positionieren und ihre Abklingzeiten koordinieren, um die Geländevorteile zu maximieren und somit dem Feind zuvorzukommen. In den den Videos unten solltet ihr einen guten Überblick über diese Funktionsweise erhalten:

You're watching Werben