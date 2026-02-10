Warner-Chef: Harry Potter TV Serie ist "das größte Streaming-Event aller Zeiten, Punkt"

HQ

Wie Sie wahrscheinlich wissen, arbeitet Warner derzeit daran, die gesamte Harry-Potter-Saga neu zu erzählen, diesmal jedoch in Form einer TV-Serie. Das ermöglicht ihnen, die Geschichte viel tiefer zu erforschen und näher an den Originalbüchern zu bleiben, im Gegensatz zu den Filmen, bei denen ein ganzes Schuljahr – mit Unterricht und Jahreszeiten – in zwei oder drei Stunden untergebracht werden musste.

Und es scheint, dass Warner großes Vertrauen in seine TV-Serie hat. Warners Streaming- und Gaming-Chef J.B. Perrette erklärte kürzlich auf einer britischen Veranstaltung (über ComicBook.com), dass die Serie die größte aller Zeiten in Bezug auf gestreamte TV-Serien sein wird – und das mit großem Abstand. Unter anderem sagte er: "Ich denke wirklich, das ist das Streaming-Event des Jahrzehnts."

Offenbar steht die Harry-Potter-Serie auch an zweiter (und dritter Stelle) auf dieser Liste, denn er erklärte weiter, dass es "das größte Streaming-Event in der Geschichte von HBO Max und wohl im Streaming-Bereich sein wird, Punkt. In vielerlei Hinsicht ist es Nummer eins, zwei und drei."

Die Harry-Potter-Reihe wird 2027 Premiere feiern, und Dominic McLaughlin hat die Ehre, Harry Potter zu spielen, während Arabella Stanton die Rolle der Hermine Granger übernimmt und Alastair Stout Ron Weasley spielt.