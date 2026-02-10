Warner-Chef: Harry Potter TV Serie ist "das größte Streaming-Event aller Zeiten, Punkt"
Und Warners Streaming- und Gaming-Chef J.B. Perrette hörte dabei nicht auf, sondern behauptete auch, "es ist in vielerlei Hinsicht auf Platz eins, zwei und drei."
Wie Sie wahrscheinlich wissen, arbeitet Warner derzeit daran, die gesamte Harry-Potter-Saga neu zu erzählen, diesmal jedoch in Form einer TV-Serie. Das ermöglicht ihnen, die Geschichte viel tiefer zu erforschen und näher an den Originalbüchern zu bleiben, im Gegensatz zu den Filmen, bei denen ein ganzes Schuljahr – mit Unterricht und Jahreszeiten – in zwei oder drei Stunden untergebracht werden musste.
Und es scheint, dass Warner großes Vertrauen in seine TV-Serie hat. Warners Streaming- und Gaming-Chef J.B. Perrette erklärte kürzlich auf einer britischen Veranstaltung (über ComicBook.com), dass die Serie die größte aller Zeiten in Bezug auf gestreamte TV-Serien sein wird – und das mit großem Abstand. Unter anderem sagte er: "Ich denke wirklich, das ist das Streaming-Event des Jahrzehnts."
Offenbar steht die Harry-Potter-Serie auch an zweiter (und dritter Stelle) auf dieser Liste, denn er erklärte weiter, dass es "das größte Streaming-Event in der Geschichte von HBO Max und wohl im Streaming-Bereich sein wird, Punkt. In vielerlei Hinsicht ist es Nummer eins, zwei und drei."
Die Harry-Potter-Reihe wird 2027 Premiere feiern, und Dominic McLaughlin hat die Ehre, Harry Potter zu spielen, während Arabella Stanton die Rolle der Hermine Granger übernimmt und Alastair Stout Ron Weasley spielt.