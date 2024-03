Warner Bros. stellt Adult Swim-Spiele ein

HQ

Warner Bros. ist gerade wirklich auf einer heißen Phase, in der er Hass sammelt. Während das Unternehmen weiterhin auf der Jagd nach Gewinnen ist, hat es fertige Filme für Steuerzwecke weggesperrt, digitale Medienstudios mit jahrzehntelanger Erfahrung geschlossen und will jetzt in diesem neuesten Film Adult Swim-Spiele in den Ruhestand schicken.

Spieleentwickler, die unter dem Banner von Adult Swim Games arbeiteten, teilten Polygon mit, dass Warner Bros. sie darüber informiert habe, dass ihre Spiele von Steam und anderen Marktplätzen entfernt würden. Anscheinend tappen die Studios noch weitgehend im Dunkeln, was dies für ihre Spiele bedeuten könnte, aber etwa 20 Titel könnten betroffen sein.

Michael Molinari, der Soundodger+ im Jahr 2013 veröffentlichte, wurde von einem Warner Bros.-Vertreter mitgeteilt, dass sein Spiel innerhalb der nächsten 60 Tage entfernt werden würde. Wenn Sie also eines dieser Spiele ergattern möchten, sollten Sie sich lieber früher als später mit dem Entwickler und seiner Situation befassen.