WarioWare: Get It Together verdoppelt Microgame-Spaß im September

Nintendo konnte uns diese Woche mit einem neuen WarioWare überraschen. Die Serie hat seit Game & Wario auf der Wii U keinen Heimkonsolen-Ausflug mehr hingelegt und selbst das wurde bereits als spiritueller Nachfolger beschrieben. Während der Nintendo-Direct, die am Dienstagabend stattfand, wurde ein Trailer zu WarioWare: Get It Together präsentiert. Das Spiel erscheint am 10. September auf der Nintendo Switch und es wird jede Menge verrückter Microgames enthalten. Ihr habt immer nur wenige Sekunden Zeit, um euch auf eine neue Herausforderung einzulassen und sollt möglichst lange durchhalten. Neuerdings können zwei Spieler gleichzeitig ihr Glück versuchen.