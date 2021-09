HQ

Die Mikro-Games sind so verrückt wie eh und je und einige davon kann man zu viert spielen.

Die Warioware-Spiele waren auf dem Game Boy Advance und dem Nintendo DS eigentlich Pflicht, doch aus irgendeinem Grund ist Nintendos Interesse an der Reihe im letzten Jahrzehnt abgeflaut. Es gab noch das Game-&-Wario-Spin-Off für die Wii U und dann war da Warioware Gold - eine Sammlung der alten Minispiele für den Nintendo 3DS. In all dieser Zeit gab es keinen wirklich neuen Warioware-Titel und deshalb war die Überraschung umso größer, als Nintendo in diesem Jahr auf der E3 Warioware: Get It Together ankündigte.

Das Spiel orientiert sich zwar am klassischen Format der Reihe, doch es bringt auf der Nintendo Switch viele kleine Veränderungen mit sich. Im dünnen Story-Modus erleben wir zum Beispiel, wie Wario faul herumliegt und ab und zu aggressiv auf seine tragbare Spielkonsole einhämmert. Plötzlich stürzt ein seltsames, hell leuchtendes, buntes Objekt vom Himmel und das sorgt dafür, dass Wario aus unerfindlichen Gründen in die Welt seiner Konsole gesaugt wird. Nun versucht er zusammen mit seinen Freunden, dieser digitalen Welt zu entkommen.

Der Story-Modus steht natürlich nicht im Mittelpunkt der Erfahrung und er ist auch eher schwach aufgestellt. Erwartet keinerlei Sprachausgabe, während wir uns über eine Art Super-Mario-Karte bewegen und die typischen Mikrospiele absolvieren. Um den Abspann zu sehen habe ich um die vier Stunden gebraucht und trotz der geringen Länge wirkten einige Momente künstlich in die Länge gezogen, auch weil sich in den späteren Leveln vieles wiederholt. Trotzdem hat der Modus einen gewissen Wiederspielwert, denn in einem Durchgang werdet ihr nicht alle Minispiele zu sehen bekommen und ihr müsst manche Missionen wiederholen, um alle Herausforderungen freizuschalten.

Es gibt über 200 dieser Mikrospiele in ganz unterschiedlichen Kategorien, darunter Fantasie, Sport und Natur. Genau wie in den früheren Warioware-Spielen können das einfache Aufgaben sein, wie das Zählen von bestimmten Gegenständen, oder absurdere Minispiele, in denen wir jemandem die Nase verstopfen sollen. Dabei ändern sich ständig der Stil und das Gameplay und weil euch immer nur wenige Sekunden bleiben, um herauszufinden, was eigentlich von euch erwartet wird, kommt Spannung auf. Ich und mein Mitspieler hatten oft Lachkrämpfe und es war eine echte Herausforderung, trotz des Gelächters fokussiert zu bleiben.

Einige der schönsten Mikrospiele sind von klassischen Titeln aus der gesamten Nintendo-Geschichte inspiriert, darunter Ice Climbers für den NES oder Fire Emblem: Three Houses von 2019. In einem Spiel müssen wir entscheiden, welche Seite mit mehr Farbe gestrichen wurde (Splatoon 2) oder wir sollen alle Gegner in einem Level erledigen. Natürlich bleiben nicht alle Mikrospiele gleichermaßen in Erinnerung und manche wiederholen sich auch, bzw. unterscheiden sich nur unwesentlich voneinander. Dafür sind es aber auch echt viele Varianten.

Im Gegensatz zu den früheren Warioware-Spielen können wir in Get It Together 20 verschiedene Charaktere im Story-Modus freischalten, die sich alle unterschiedlich bewegen und angreifen. Mike kann fliegen, allerdings nur nach oben angreifen, 18-Volt bewegt sich gar nicht, hat dafür aber einen Laser, der in alle Richtungen feuert und 9-Volt beherrscht einen Fernangriff, nur bewegt er sich konstant nach links oder rechts. Sich auf die Schnelle auf die unterschiedlichen Charaktere einstellen zu müssen, verstärkt die chaotische Natur der Minispiele, sorgt aber auch für Probleme, weil einige Charaktere in manchen Spielen einfach besser sind als andere. Dadurch fühlt man sich etwas benachteiligt, obwohl die Spiele natürlich zufällig ausgewählt werden.

Der Story-Modus ist eine dünne Erfahrung und nach ca. vier Stunden ist man damit durch.

Aber selbst wenn ihr den Story-Modus endgültig abgehakt habt, hat das Spiel noch viel zu bieten. Ihr könnt die freigeschalteten Minispiele in der Play-o-pedia frei anwählen und es locken wöchentliche Herausforderungen im Wario-Cup. Dann ist da noch das Variety-Pack mit exklusiven Partyspielen, die besonders für die Highscore-Jagd geeignet sind. Einer meiner Favoriten ist der Modus „Friendless Battle", eine Art Beat 'em Up. Hier kämpft ihr darum, möglichst lange gegen immer aggressiveren Wellen eurer Crewmitglieder zu bestehen. Diese Spiele sind nicht so spontan und verrückt, wie es in den anderen Minispielen der Fall ist, aber die zusätzlichen Inhalte sind nett und manche von ihnen unterstützen bis zu vier Spieler.

Den Story-Modus von Get It Togehter und die Minispiele aus der Play-o-pedia könnt ihr mit einer/m FreundIn auf der gleichen Konsole oder im lokalen Netzwerk zusammenspielen. Gemeinsam zu spielen verstärkt den Spielspaß natürlich erheblich und beide SpielerInnen sind gleichermaßen dafür verantwortlich, das jeweilige Minispiel erfolgreich abzuschließen. Ich hätte mir gewünscht, dass man gleichzeitig mit unterschiedlichen Charakteren spielt, denn das hätte dem Game eine zusätzliche, strategische Ebene verliehen, die individuellen Stärken der jeweiligen Charaktere ausspielen zu können.

Nach dem Abspann schaltet ihr noch das Warenhaus frei, wo man mit den in den Herausforderungen verdienten Münzen neue Gegenstände kauft. Eure Crewmitglieder haben alle ein eigenes Level, das ihr mit diesen Items erhöht. Das Aufleveln schaltet wiederum neue Konzeptkunst und Farbschemen frei. Ihr müsst dabei nur darauf achten, dass die Geschenke zur jeweiligen Persönlichkeit passen, sonst bringt euch euer guter Wille nicht so viel. Wario, der so gerne nach Knoblauch riecht, freut sich beispielsweise nicht sonderlich über eine Zahnbürste.

Warioware: Get It Together ist eines dieser Spiele, die man nur schwer aus der Hand legt und deshalb werde ich es in Zukunft sicher immer mal wieder spielen. Die spannungsgeladenen und lustigen Mikrospiele machen immer wieder Spaß und die Spielzeit wird durch das Variety-Pack und die wöchentlichen Herausforderungen zusätzlich gesteigert. Get It Together hat ein paar Schwächen, wie etwa den dünnen Story-Modus, aber es ist schön, dass diese tolle Reihe wieder einen Platz im Rampenlicht bekommt.