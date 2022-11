Warhammer: Vermintide 2 ist derzeit kostenlos für immer auf Steam zu behalten

HQ

Der schwedische Entwickler Fatshark feiert derzeit sieben Jahre der "Tide"-Reihe von Titeln (Vermintide, Vermintide 2 und bald Darktide). In diesem Bestreben hat es angekündigt, dass Spieler auf Steam ab sofort und bis zum 7. November Warhammer: Vermintide 2 kostenlos beanspruchen und zu ihrer Sammlung hinzufügen können.

Dies wird jedoch nur das Basisspiel sein, da DLC noch gekauft werden muss, aber Fatshark bietet auch einen Rabatt auf all dies an, indem alle DLCs während des Zeitraums für 50% Rabatt verkauft werden.

Und Sie werden behaupten und in das Spiel springen wollen, wenn Sie es noch nicht getan haben, denn am 8. November wird der Entwickler ein kostenloses Update für das Spiel namens Trail of Treachery veröffentlichen, das eine neue Schneemission und den ersten Teil einer zweiteiligen Serie enthält.

Jeder, der eine Kopie von Vermintide 1 oder 2 besitzt, kann auch das Dedicated Rejects Pack in Warhammer 40,000: Darktide beanspruchen, wenn es am 30. November auf dem PC erscheint.