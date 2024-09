Warhammer 40,000: Space Marine II Vinyl-Soundtrack jetzt vorbestellbar

HQ

Eines der bisher am meisten gefeierten Spiele des Jahres bekommt die Vinyl-Behandlung und es sieht wirklich schick aus. Die 2LP-Veröffentlichung von Laced Records kommt in zwei prächtigen Farben - einer limitierten Auflage in Blau mit weißem Splatter + Weiß mit blauem Splatter und einer klassischen schwarzen Vinyl-Variante für die Puristen.

Wie es bei den meisten Veröffentlichungen von Laced Records üblich ist, kommt Warhammer 40,000: Space Marine II in einer Gatefold-Hülle mit Spielgrafiken von der Crew von Saber Interactive.

Das Vinyl kostet 36 £ und soll im Januar 2025 auf den Markt kommen und kann hier vorbestellt werden.