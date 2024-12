Warhammer 40,000: Space Marine II stellt uns sein bisher größtes Update vor

HQ

Im Vorfeld der Game Awards morgen Abend (oder Freitagmorgen, wenn ihr wie wir Europäer seid) möchte Warhammer 40,000: Space Marine II die Spieler daran erinnern, warum es einer ihrer Favoriten sein könnte, bevor sie in die Zeremonie gehen.

Das Spiel hat gerade das Obelisk-Update veröffentlicht, das verspricht, das bisher größte Update des Spiels zu werden. Es wird mit dem Premium-DLC-Skin-Paket "Dark Angels" geliefert, mit dem du deine Guilliman-Kleidung ablegen und dich stattdessen wie ein wahrer Sohn des Löwen fühlen kannst.

Außerdem gibt es eine neue Operationsmission namens Obelisk. Parallel zu den letzten Missionen des Hauptspiels versuchst du mit deinem Trupp, ein Fragment des Obelisken zu verwandeln, um dämonische Eindringlinge abzuwehren. Der neue Tzaangor Enlightened will euch aufhalten, ein Majoris-Gegner, der auch in Zukunft in jeder Chaos-PvE-Operation auftauchen wird.

Das Obelisken-Update ist jetzt verfügbar und ihr könnt es euch unten in einem Trailer ansehen: