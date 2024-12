Warhammer 40,000: Space Marine II skizziert weitere PvP- und PvE-Inhalte für 2025

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II hat uns seit seiner Veröffentlichung im September bereits eine ganze Reihe von Inhalten geliefert. Neue Feinde, Waffen und Missionen haben ihren Weg ins Spiel gefunden, und obwohl nicht alle von ihnen gleich gut aufgenommen wurden, erinnert uns Saber Interactive ständig daran, dass es zuhört und es noch viel mehr geben wird.

In einem neuen Beitrag über Steam haben die Entwickler von Warhammer 40,000: Space Marine II ihre Gedanken zu den bisherigen Updates dargelegt und was sie im Jahr 2025 in das Spiel bringen wollen. PvP bekommt die dringend benötigte Liebe, mit benutzerdefinierten Lobbys, die hinzugefügt werden, sowie einer neuen Nahkampfkarte.

Auch das PvE bekommt neue Dinge, mit einem Horde-Modus, der 2025 kommt, sowie neuen Missionen, Feinden und einem Schwierigkeitsgrad, um das Ganze aufzupeppen. Um es mit den herannahenden Tyraniden- und Chaoshorden aufzunehmen, solltet ihr euch den neuen Champion zunutze machen, der dieses Mal ein Salamander ist.

Der Salamander-Champion ist ein Scharfschütze, was auf den ersten Blick seltsam erscheinen mag, wenn man bedenkt, dass Rabenwache für die Klasse sinnvoller wäre, aber anscheinend hat Saber andere Pläne für sie, und die anderen verfügbaren Slots wurden auch vergeben. Trotzdem, schaut euch nur den Umhang an, schon sieht der Salamander Champion beeindruckend aus.