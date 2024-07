Warhammer 40,000: Space Marine II gibt uns im neuen Trailer einen Blick hinter die Kulissen

HQ

Warhammer 40,000: Space Marine II ist wohl eine der am meisten erwarteten Fortsetzungen aus dem Warhammer 40.000-Universum und vielleicht auch eines der am meisten erwarteten Spiele, die für den Rest dieses Jahres geplant sind.

Es hat sicherlich lange auf sich warten lassen für Saber Interactive und Focus Entertainment, die seit vielen Jahren an diesem Titel arbeiten. In dem neuen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt, erhalten wir viel Lob von den Entwicklern für die Arbeit, die sie in diesen Jahren geleistet haben, was als netter Hype-Booster für die Veröffentlichung der Fortsetzung dienen sollte.

Wir hören auch von Schauspieler Clive Standen, der die Rolle des Titus übernehmen wird, nachdem die Fackel von Mark Strong weitergegeben wurde. Schauen Sie sich einige Clips von Standens Version von Titus im Trailer unten an: