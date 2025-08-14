Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

HQ

Das Warhammer 40K -Franchise war noch nie so heiß. Space Marine II hat den Weg für einen verstärkten Fokus der Spielestudios geebnet, und die kommende Serienadaption steht ebenfalls in den Startlöchern. Inmitten dieser Chaos (kapiert?), Entwickler Relic hat etwas getan, wonach viele schon lange, lange gefragt haben, sie haben das ursprüngliche Dawn of War RTS-Spiel in einer leicht aktualisierten Version zurückgebracht.

Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas versucht wird. Vielleicht habt ihr, wie ich, schon einmal Dawn of War Anniversary Edition gespielt und es schnell wieder fallen gelassen, weil es hässlich und schlecht für moderne Hardware optimiert war. Es war überhaupt nicht die epische Erfahrung, die wir erwartet hatten. Die Idee, alle zusätzlichen Erweiterungen in ein Spiel zu integrieren, ist jedoch immer noch fantastisch.

Nun kommt also in erster Linie das Definitive Edition, das deutlich besser optimiert ist. Man wird jedoch schnell feststellen, dass die Assets zwar auf 4K hochskaliert wurden, was natürlich zu begrüßen ist, aber an der grundlegenden Geometrie der Charaktermodelle nicht viel geändert werden konnte, die immer noch völlig daneben sind und aussehen, als hätte ich sie in der vierten Klasse aus Modelliermasse geformt. Daher ist es wieder einmal wichtig, seine Erwartungen anzupassen, da es sich hierbei nicht um eine Restaurierung im eigentlichen Sinne handelt und wir immer noch darauf warten.

Nichtsdestotrotz ist es in vielerlei Hinsicht ein großes Upgrade. Das Spiel ist erträglich anzusehen, obwohl es mehr als 20 Jahre alt ist und eine Reihe moderner grafischer Elemente hinzugefügt wurden. Deshalb ist es eine Schande, dass keine drastischeren Änderungen vorgenommen wurden. Zum Beispiel wurde die Einheitenobergrenze des Spiels nicht geändert, obwohl die Computer jetzt viel leistungsfähiger sind.

Durch die Verbesserungen ist es nicht nur möglich, das Spiel ohne Probleme auf modernen Systemen zu spielen, sondern deine Einheiten verhalten sich auch etwas intelligenter, wenn sie herumlaufen, was ich im Original als echtes Problem in Erinnerung habe. Ich finde es aber schön, dass ich jetzt sehen kann, wie die Icons aussehen sollen, wo hier schon Kritik zu äußern ist. Aber auch hier handelt es sich nicht um eine Restaurierung, sondern um ein Update, sozusagen.

Selbst wenn man das im Hinterkopf behält, gibt es hier und da Pannen. Es gibt immer noch kein Errungenschaften-System, was schade ist, denn es sollte wirklich eines geben. Dies ist ein Spiel, in dem viele "40K-Nerds" die schwer fassbaren 100% erreichen wollen, und es scheint, als wäre dies wirklich das Minimum, das man als Fan erwarten kann.

Es gibt ein Tutorial, und es ist bei mir wiederholt abgestürzt, und ich durfte es nie wieder versuchen. Alles friert ein, wenn es einen Dialog im Spiel gibt, und das Speichersystem ist nicht immer logisch. Aber immerhin gibt es immer noch bei jedem Einloggen "inspirierende" Zitate.

Ich habe es vor dem eigentlichen Start gespielt, daher habe ich keine Mods ausprobiert, aber das soll enthalten sein und vollständig unterstützt werden. Es gibt eine ziemlich große Community dafür, und wenn du ein 40K-Nerd bist, gibt es eine Menge zu entdecken, und es ist ein Pluspunkt, dass Mods von Anfang an in das Spiel eingebaut sind, daran besteht kein Zweifel.

Der Preis beträgt 30 $, und es gibt einen Rabatt von 30%, wenn man das Anniversary Edition besitzt. Das ist akzeptabel, wenn ich dieses Spiel auch nur halb so oft spiele wie das Original, zumal viele Mods - wie versprochen - auch in dieser Edition ohne Änderungen funktionieren werden. Für dieses Geld bekommt man ein Spiel, das Warhammer 40K vom Feinsten ist, mit wirklich guter Sprachausgabe, die immer noch hält, mit der Freude, deine Truppen in den sicheren Tod zu schicken, wissend, dass es das ist, wofür sie geboren wurden, damit sich kein schlechtes Gewissen entwickelt.

Meine Familie hat bereits Relic Morddrohungen geschickt, weil sie mehr von meiner extrem begrenzten Zeit in Anspruch genommen hat, aber ich habe trotzdem meinen Imperial Guard Helm ausgegraben, der jetzt auf 4K hochskaliert ist. Dies ist einfach das RTS-Genre in seiner absolut besten Form, und obwohl Relic mehr hätten tun können, konnten sie es wirklich, was sie gemacht haben, funktioniert insgesamt gut, und zu einem niedrigeren Preis ist es schwer, es nicht zu empfehlen.