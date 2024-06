Warhammer 40,000: Darktide 's Secrets of the Machine God Update ist jetzt live

HQ

Seit seinem etwas wackeligen Start ist Warhammer 40,000: Darktide ständig auf dem Vormarsch, um den Fans mehr aus ihrer Erfahrung als die leistungsstärksten Rejects in der Schwarmstadt Tertium zu machen.

Im neuen Update "Secrets of the Machine God" begeben wir uns etwas außerhalb von Tertium zu einer verlassenen Einrichtung, in der es - ihr habt es erraten - viele Chaosanbeter gibt, die wir verprügeln und erschießen können.

Es gibt neue Waffen, mit denen wir genau das tun können, denn das Secrets of the Machine God-Update führt Spitzhacken, doppelläufige Schrotflinten, Bolzenschusspistolen und Schockhammer ins Spiel ein. Wenn ihr diese Waffen in einer neuen Mission auf die Probe stellen wollt, ist das Update "Secrets of the Machine God " jetzt live.