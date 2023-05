Warhammer 40,000: Darktide enthüllt Rejects Unite-Update

HQ

Bei Warhammer Skulls enthüllte Fatshark den "bisher bedeutendsten Content-Drop" für Warhammer 40,000: Darktide. Das Update mit dem Titel "Vereint sich zurückweisen" bringt 2 neue Missionen, einen neuen Feind, verdiente kosmetische Gegenstände, einige Änderungen am Shop und Crossplay.

Bei den beiden neuen Missionen handelt es sich um Archivum Sycorax, das uns einen tiefen Einblick in die Archive und Verwaltungsbüros gibt, und Ascension Riser 31, das Teil von Darktides erstem Community-Event sein wird. Der neue Feind wird ein Chaos Spawn sein, mit dem Fans der anderen Warhammer-Titel von Fatshark vertraut sein werden.

Es werden auch neue kosmetische Gegenstände ins Spiel gebracht, wobei ein neuer Shop eingeführt wird, in dem man sie kaufen kann. Auch Premium-Kosmetik wird wieder eingeführt.

Juan Martinez, Executive Producer von Darktide, sagte über das Update: