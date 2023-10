Warhammer 40.000: Darktide auf Xbox Series X/S

HQ

Ich habe damals eine kriminelle Menge Warhammer: Vermintide 2 gespielt und fand es toll, wie das schwedische Studio Fatshark eine gute Balance zwischen einem guten Gameplay-Loop, einem einigermaßen schnellen Levelsystem und lustigen Features und Waffen gefunden hat. Daher habe ich mich sehr darauf gefreut, das Abenteuer fortzusetzen, als Warhammer 40,000: Darktide letztes Jahr veröffentlicht wurde.

Aber... Wie wir alle wissen, verlief dieser Start nicht gut. Darktide litt unter großen technischen Mängeln und fast noch schlimmer, das Levelsystem und das Balancing ließen zu wünschen übrig. Die Probleme waren so groß, dass Fatshark beschloss, die geplante Xbox-Version auf unbestimmte Zeit zu verschieben, um große Teile von Warhammer 40,000: Darktide zu reparieren und neu zu gestalten. Ich für meinen Teil hatte so viele andere Dinge zu spielen, dass ich mich einfach entschied, auf die korrigierte Version zu warten, bevor ich mein Abenteuer als Reject begann - und diesen Monat war es endlich soweit.

Der sogenannte Patch 13 wurde veröffentlicht und damit ist das Spiel endlich zu dem geworden, was es von Anfang an hätte sein sollen, und in diesem Sinne habe ich mich nun in eine der härtesten, dreckigsten und rücksichtslosesten Welten gestürzt, die ich je für die Xbox Series X besucht habe, um sowohl die neuen Sachen auszuprobieren als auch die Konsolenversion zu testen.

Werbung:

Im Vergleich zu Warhammer: Vermintide 2 bietet Warhammer 40,000: Darktide völlig andere Produktionswerte in seiner Präsentation, die vollgepackt ist mit wunderschönen Grafiken, die den Ton angeben und das Konzept erklären. Hier schlüpfen wir in die Rolle von Rejects, die (vielleicht zu Unrecht) vagen Verbrechen beschuldigt werden, aber ein neues Leben bekommen, indem sie sich der Inquisition anschließen und versuchen, die Übernahme des Chaos in der Stadt Tertium auf dem Planeten Atoma zu verhindern, die vom Gott Nurgle orchestriert wird. Die Geschichte fühlt sich immer präsenter an als in den Vermintide-Spielen, und selbst wenn man Zeit in der Hub-Welt verbringt, auf der alles basiert, höre ich die Leute über Dinge reden, die mit der Geschichte zu tun haben. Außerdem denke ich, dass Fatshark besser darin geworden ist, das Phänomen zu berücksichtigen, auf dem es basiert, und jeder, der seinen Warhammer 40K kennt, hat viele kleine Easter Eggs, an denen er sich erfreuen kann.

Uns werden vier Klassen zur Auswahl angeboten, die sich stark voneinander unterscheiden. Es handelt sich um Veteran (ein Standardsoldat), Zealot (religiöser Charakter mit einer Vorliebe für Feuer), Psyker (nutzt psychische Kräfte sowohl für Angriff als auch für Unterstützung) und Ogryn (riesiger und mächtiger Oger). Ich fühlte mich zu dem brutalen Ogryn hingezogen und mochte vor allem, wie hoch die Kamera geht, um zu verdeutlichen, dass man einen kleinen Riesen spielt. Es ist möglich, das Aussehen deines Charakters mit einfachen Werkzeugen zu verändern, aber die Tatsache, dass du ein Reject bist, der ein hartes Leben hinter sich hat, wird offensichtlich sein, egal was du tust.

Warhammer 40,000: Darktide zu spielen ist pure Freude. Das Setup wird von jedem, der Vermintide spielt, schnell erkannt, und der Feind greift in unglaublicher Zahl an. Es gibt nur wenige Spiele, die die gleiche Intensität der Kämpfe bieten, mit Feinden, die in einem solchen Tempo hereinströmen, dass man fast in ihnen ertrinkt. Die Spielsteuerung ist schnell und reaktionsschnell, und das Gewicht der Angriffe ist stark. Wenn man jemanden mit einer Axt schlägt, kann man wirklich sehen, wie das Opfer in Stücke gerissen wird, und in ähnlicher Weise kann eine wirklich starke Waffe Chaos-Unterstützer in Hackfleisch verwandeln.

Werbung:

Koop ist in der Regel der richtige Weg, vor allem, wenn du höhere Stufen erreichen willst, und es ist oft am besten, sicherzustellen, dass du gute Freunde bei dir hast. Wenn du dich in Gruppen von zufälligen Spielern stürzt, stehen die Chancen gut, dass du einen findest, der seine eigenen Abenteuer erlebt, einen anderen, der die gesamte Beute stiehlt, und einen dritten, der sich weigert, abgeschossene Kameraden zu heilen. Vor allem Bosskämpfe können haarig werden, wenn du keine gut geölte Maschine hast, die dich unterstützt.

Wie bereits erwähnt, ist die Spielwelt düster und böse – und wunderbar gestaltet. Es wimmelt nur so von Objekten und Details und die Beleuchtung ist selbst auf einer Konsole absolut phänomenal. Es wird kein Raytracing angeboten, aber es besteht die Wahl zwischen Leistung oder Grafik. Letzteres bietet sehr stabile 30 Bilder pro Sekunde und ersteres 60, aber ich finde, dass es in den hektischsten Sequenzen unter 60 fällt und stattdessen bei etwa 50 liegt. Vielleicht kein großes Problem, aber erwähnenswert.

Auf die Level folgen Erfahrungspunkte und andere Dinge, und mit Patch 13 Warhammer 40,000: Darktide hat jetzt traditionelle Skillbäume. Dadurch wird es viel übersichtlicher und macht daher mehr Spaß, deinen Charakter zu leveln. Du kannst auch Punkte frei verschieben, so dass es kein Risiko von Versuch und Irrtum gibt - eine Lösung, bei der ich ein wenig zwiegespalten bin, da ich es vorziehe, die Charaktere nicht so oft wie möglich ändern zu können. Das bedeutet, dass am Ende jeder alles weiß, aber ich bin mir völlig bewusst, dass dies eine persönliche Vorliebe ist.

Apropos Leveln, ich möchte auch erwähnen, dass Fatshark noch einiges an Arbeit vor sich hat, wenn es darum geht, Darktide intuitiv zu gestalten, etwas, das ich oft als Problem in Konsolenversionen von PC-Titeln empfinde. Sicher, es gibt einen Überblick über das Spielsystem, aber viele der Menüs und die Hub-Welt werden überhaupt nicht erklärt und für diejenigen, die neu in dieser Art von Spiel sind, denke ich, dass es eine Wand ist, die einige Leute dazu bringen wird, stattdessen etwas anderes zu spielen. Außerdem ist das Tor, das zum Freischalten von Kosmetika benötigt wird, viel zu hoch. Ich verstehe, dass Fatshark will, dass wir mit echtem Geld handeln, aber das Ergebnis ist, dass jeder herumläuft und langweilig aussieht, was die Erfahrung schmälert - und nicht in der Lage zu sein, regelmäßig Dinge freizuschalten, macht auch keinen Spaß.

Aber alles in allem ist dies ein wirklich großartiges Koop-Abenteuer für Konsole und PC, mit gutem Gameplay, toller Grafik und sehr hohem Wiederspielwert. Die Änderungen, die Fatshark vorgenommen hat, fügen wirklich etwas hinzu und die Xbox Series X-Version ist gut gemacht. Dank des Game Pass wird es auch einfach sein, Leute zu finden, mit denen man spielen kann, und eine große Community ist bei einem Spiel wie diesem natürlich wichtig. Alles in allem kann es nicht ganz mit dem meisterhaften Warhammer: Vermintide 2 mithalten, aber es ist nicht weit dahinter und ist für jeden, der Hardcore-Action mag, sehr zu empfehlen.