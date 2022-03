Wargaming hält zu Kiew-Studio und sichert Ukrainischem Roten Kreuz 1 Million US-Dollar zu

HQ

Wargaming hat den Creative Director von World of Tanks gekündigt, weil dieser die russische Invasion in der Ukraine öffentlich unterstützt. In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf Facebook sprach sich Sergey Burkatovskiy für den russischen Angriffsakt aus, was entsprechenden Gegenwind auslöste. Laut PC Gamer distanzierte sich Wargaming mit einem Statement von Burkatovskiys Ansichten, ehe sie dem Ukrainischen Roten Kreuz eine Spendensumme in Höhe von 1 Million US-Dollar zusicherten.

"Hier bei Wargaming hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter oberste Priorität. Derzeit werden alle verfügbaren Unternehmensressourcen eingesetzt, um unseren mehr als 550 Kollegen zu helfen und sie zu unterstützen: [Das beinhaltet die] Bereitstellung von alternativen Unterkünften, vorzeitige Gehaltszahlungen und zusätzliche Mittel für notwendige Reisen oder Umzüge. Darüber hinaus helfen wir den Familien unserer Mitarbeiter in die sicheren Nachbarländer zu reisen und organisieren Unterkünfte für sie.

Zusätzlich hat Wargaming Kiew heute 1 Million US-Dollar an das Ukrainische Rote Kreuz gespendet. Diese Mittel werden für die Unterstützung ukrainischer Krankenhäuser und Ärzte, für die Hilfe vertriebener Bürger und für andere wichtige Aktivitäten der humanitären Organisation verwendet, soweit dies erforderlich ist. Wir werden in der Lage sein, weitere humanitäre Hilfe zu leisten, wenn es die Situation erfordert."