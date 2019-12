Wargaming eröffnet Entwicklerstudio in Großbritannien

Wargaming, die Entwickler und Herausgeber von World of Tanks, haben mit Wargaming UK in dieser Woche ein eigenes Studio im Vereinigten Königreich geöffnet. Das lokale Team soll bereits an einer brandneuen IP mit einem Team aus "Veteranen" zusammenarbeiten, das ihnen bei dieser Produktion zur Verfügung steht, so der Publisher. Studioleiter Sean Decker hat große Pläne für das nächste Jahr, beispielsweise will er die Mitarbeiterzahl auf 60 Angestellte verdoppeln:

"Wir sind in einer einzigartigen Position - wir haben die Unterstützung eines globalen Unternehmens und die Autonomie über unsere eigene kreative Richtung - es ist wirklich aufregend. Wir sind stolz, Teil von Wargamings bleibendem Vermächtnis und dessen Ruf als [toller Arbeitgeber] zu sein. Wir möchten diese Qualität in unserem britischen Team weiter ausbauen und schreiben deshalb derzeit 30 offene Stellen zur Bewerbung aus. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir der beste Ort für Spiele in Großbritannien sein können."

"Für Wargaming ist das britische Studio ein wirklich aufregender Schritt in unserer Expansion - und wir freuen uns darauf, Informationen über ihr neues Projekt zu veröffentlichen. Es wird groß. Es war eine Freude mit dem Team zu feiern und wir freuen uns zu sehen, wie sie etwas Besonderes schaffen", fügt Victor Kislyi, CEO von Wargaming, hinzu.

Weitere Eindrücke des neuen UK-Entwicklers findet ihr unten, doch was soll Wargaming in Zukunft denn überhaupt machen, um euch (weiterhin) anzusprechen?