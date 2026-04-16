Wardrum verbindet diesen Mai Rhythmus und Taktik

Nachdem Sekiro: Shadows Die Twice gesagt hatte, was wäre, wenn ein Rhythmusspiel ein Action-Stealth-Erlebnis wäre, fragte Mopeful Games, was wäre, wenn ein taktisches, rundenbasiertes Roguelit-Spiel wäre. Wardrum ist die Antwort auf diese Frage und es hat heute Abend sein Veröffentlichungsdatum bei der Galaxies Spring Showcase bekommen.

In einem neuen Trailer sehen wir den rhythmusbasierten Kampf in Wardrum, bei dem wir eine Gruppe von Stammesmännern und -frauen übernehmen, die gegen Bestien, feindliche Stämme und andere Bedrohungen in diesem taktischen Roguelite-Erlebnis kämpfen.

Wenn Wardrum wie dein Spiel aussieht, musst du nicht lange warten, um es auszuprobieren, denn es erscheint am 7. Mai über Steam auf dem PC.