Warcraft III: Reforged-Remake ist live

Ende 2018 kündigte Blizzard Warcraft III: Reforged an, ein Remaster des weltbekannten Echtzeitstrategie-Klassikers. Damals gab es große Versprechen, denn neben den technischen Verbesserungen sollte auch die Story aus Reign of Chaos und The Frozen Throne thematisch etwas näher an die Lore von World of Warcraft gebracht werden. Dazu wurde schnell deutlich, dass das Erbe des Originals keinesfalls verlorengehen durfte: Das Studio wollte dieses Vorhaben komplett kompatibel mit allen jemals erstellten Inhalten von Wacraft III machen.

Nicht alle dieser Ideen durfte Blizzard am Ende durchführen und nach einem sehr stillen Jahr begann eine überschaubare Beta-Phase, zu der sich Vorbesteller Zugang verschaffen konnten. Heute startet Warcraft III: Reforged und lädt Spieler dazu ein, in ihre Kindheit zurückzukehren. Mehr als 60 Missionen stehen in den sieben Einzelspielerkampagnen bereit, doch die versprochenen Überraschungen bleiben weitestgehend aus. Lediglich bei der grafischen Präsentation wurde einiges getan, sodass Charaktermodelle und Animationen aller Einheiten wieder auf dem neuesten Stand sind.

Neben den technischen Verbesserungen ging Blizzard sicher, dass beide Spielversionen von Warcraft III miteinander kompatibel sind, was auch für die Community-Inhalte gilt. Der Editor zum Bauen von Spielvarianten und -karten wurde großzügig überarbeitet und dürfte die größte Neuerung von Warcraft III: Reforged darstellen. Zudem hat der Entwickler den Blizzard-Client mit all seinen Funktionen vollständig in das Interface des Spiels implementiert.