Wann ist unsere Kritik zu Uncharted: Legacy of Thieves Collection verfügbar?

Am Freitag wird Uncharted: Legacy of Thieves Collection auf der Playstation 5 veröffentlicht, aber Sony war so freundlich, unserer Autorin Anne Zarnecke frühzeitigen Zugang zum Spiel zu gewähren. Sie wird euch ihre Eindrücke der beiden PS5-Neuauflagen morgen Nachmittag um 16:00 Uhr präsentieren (wenn alles glattgeht). Die Legacy-of-Thieves-Collection besteht aus den beiden Spielen Uncharted 4: A Thief's End und Uncharted: The Lost Legacy und sie wird im Laufe des Jahres auf dem PC erwartet. Der Uncharted-Film mit Tom Holland und Mark Wahlberg läuft übrigens ab dem 16. Februar in den Kinos.