Wandelhafte Spielwelt Atropos schlägt Heldin in Returnal auf die Psyche

In einem neuen Video erlaubt uns der finnische Videospielentwickler Housemarque einen kleinen Einblick in die Spielwelt ihres kommenden Actionspiels Returnal. Auf dem Planeten Atropos wird unsere tapfere Astronautin Selene merkwürdige Alienkonstrukte untersuchen, dabei ist sie jedoch in einer Zeitschleife gefangen. Nach jedem Tod verändert sich die Umgebung und die Ausrüstung, die wir unterwegs einsammeln können. Wie umfangreich diese Veränderungen ausfallen können und welche Auswirkungen das auf die Psyche unserer Spielfigur zu haben scheint, darauf geht der neue Trailer etwas genauer ein. Am 30. April erscheint Returnal auf der Playstation 5.