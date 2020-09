Wahnsinnigen Vaas Montenegro in Far Cry VR: Dive into Insanity erleben

Am Anfang des Sommers stellte Ubisoft eine Kooperation mit Zero Latency VR vor, einem Hersteller für begehbare VR-Erfahrungen. Das gemeinsame Projekt hatte bei dieser Gelegenheit noch keinen Namen, doch unmittelbar bevor die Ubisoft Forward 2 richtig durchstartete, wurde das Projekt offiziell enthüllt. Es hört auf den Namen "Far Cry VR: Dive into Insanity" und als Kulisse für diese Konfrontation dient das Inselparadies Rock Islands - die Spielwelt von Far Cry 3.

Obwohl wir noch nicht genau wissen, wie wir uns im virtuellen Raum gegen Vaas Montenegros überzeugendes Charisma wehren können, verfolgt dieses Spiel eine bekannte Prämisse. Bis zu acht Leute werden vom Bösewicht gefangen und müssen entkommen. Diese Art von VR-Erlebnissen ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Benutzer in einer eigenen Kabine/Halle frei bewegen können, während sie das VR-Headset tragen und einen Waffen-Controller physisch in der Hand halten. 2021 soll das alles starten, auch in verschiedenen Standorten von Zero Latency VR Deutschland.