VR-Upgrade von Dirt Rally 2.0 rast auf PC

Codemasters hat in dieser Woche das VR-Update für Dirt Rally 2.0 auf dem PC veröffentlicht, auf das Spieler im Steam- und Oculus-Store ab sofort kostenlos zugreifen können (Käufer der Oculus Edition erhalten zudem fünf exklusive Autolackierungen, sowie spezielle In-Game-Herausforderungen). Ein neues Video begleitet diese Meldung, das Rennspiel steht nicht nur auf dem PC, sondern auch für PS4 und Xbox One bereit.

"Seit der Veröffentlichung gab es [viele] laute Stimmen in der Community, die nach einer VR-Version von Dirt Rally 2.0 fragten. Deswegen freuen wir uns die nun für die PC-Version bereitzustellen," erklärt Ross Gowing, Game Director bei Codemasters. "Viele unserer Spieler finden, dass Dirt Rally erst in VR so richtig zur Geltung kommt und nun haben sie die Möglichkeit, so zu spielen wie noch nie zuvor."