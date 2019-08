VR-Raumfahrt No Man's Sky: Beyond hebt Mitte August ab

Die gewaltige Weltraumsimulation No Man's Sky wird in Kürze mit dem siebten großen Content-Update ausgestattet. Entwickler Hello Games hat heute das Erscheinungsdatum des Beyond-Kapitels bestätigt und eine umfangreiche Titelaktualisierung initiiert. No Man's Sky: Beyond wird am 14. August als großes kostenloses Update für alle Besitzer des Hauptspiels bereitstehen und VR-Ausflüge ermöglichen. Die unendlichen Weiten des Weltraums dürft ihr dann nicht nur gemeinsam, sondern auch in einer völlig neuen Dimension ausprobieren. No Man's Sky steht auf PC, PS4 und Xbox One bereit.

