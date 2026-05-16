Von Final Fantasy IX bis Moebius und Treasure Planet: Das sind die künstlerischen Wurzeln des Deckbuilders Cloudsphere

Heutzutage zeichnen sich große AAA-Titel durch unvergleichliche Grafik, unzählige Anpassungsmöglichkeiten und jede Menge Spektakel aus. Und das ist überhaupt nicht schlecht, nur ein bisschen zu... alltäglich, ja sogar repetitiv. Deshalb sagen wir immer, dass die größte Innovation im Videospielbereich der letzten Jahre meist von kleinen oder mittelgroßen Indie-Studios kommt. Und innerhalb dieser Innovationslinien liegt die künstlerische Stimme – jenes Element, bei dem ein Konzept oder ein gutes Design, ob visuell oder auditiv, ein Spiel für Jahre in unser Gedächtnis einprägen kann.

Genau während unseres Besuchs auf Madeira sprach Andrzej Wysocki, CEO und Gründer von Laki Studio, mit uns über die künstlerische Vision als Leitmotiv seiner Arbeit und der seines Teams. Derzeit entwickelt er das kürzlich angekündigte Cloudsphere, einen Deckbauer, der in einer Welt spielt, in der Luftschiffe das Mittel zum Reisen, zum Leben sind... und vom Kämpfen.

HQ

"Cloudsphere ist ein Roguelike-Deckbau-Spiel, bei dem dein Schiff dein Deck ist. Tatsächlich ist es der einzige Deck-Builder, weil du dein Deck tatsächlich baust. Der Name ist ein Wortspiel." Wysocki begann sein Gespräch. "Ja, du segelst durch dieses fantastische Cloudsphere, das im Namen steht, und es gibt eine Ruine, die über die Welt verstreut ist, von einer zerstörten Stadt eines riesigen Leviathans namens Altul, und du plünderst nach Teilen, Modulen, baust dein eigenes Schiff, kämpfst gegen Piraten und Leviathane und versuchst, dieses riesige Biest in den Strudel am Rand der Welt zu locken."

Luftschiffe, Raumfahrt, Piraten... Es klingt nach einem sehr einzigartigen Abenteuer, aber es resoniert auch mit bestimmten Ideen, die wir in der Vergangenheit konsumiert haben. Als wir ihn nach der Inspiration für Cloudsphere fragten, sagte er uns Folgendes.

"Wir wollen, dass der Ton locker ist; Es gibt eine drastische Katastrophe, aber wir spielen eine Gruppe von Außenseitern, vagabunden Robotern. Und es ist inspiriert von Treasure Planet, mit dem ich aufgewachsen bin, und vom Film Atlantis, sowie von Moebius, dem Comiczeichner, und ich denke, wir haben viel künstlerische Inspiration, weil mein Hintergrund tatsächlich in der Konzeptkunst liegt. Ich habe die Firma vor sechs Jahren gegründet, um meine eigenen kreativen Spiele zu entwickeln, aber alle Teams bestehen aus hochqualifizierten Künstlern, und wir wollen, dass unsere Spiele von höchster Qualität sind und von unserer Kindheit inspiriert sind. Und von den inspirierendsten Spielen, die wir gesehen haben, wie Final Fantasy IX, wunderschönen Luftschiffen und all dieser Fantasie des Worldbuildings – dafür sind wir hier."

Das vollständige Interview finden Sie in diesem Artikel, und Sie können sich auch auf die Veröffentlichung von Cloudsphere für PC irgendwann im Jahr 2026 freuen.