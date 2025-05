Volvo wird Referenzpartner für die Integration von Google Gemini

HQ

Volvo hat angekündigt, dass es sich mit Google zusammengetan hat, um sicherzustellen, dass Android Automotive OS und Gemini eine größere Rolle in seinen Fahrzeugen spielen. Wir wurden darüber informiert, dass Volvo ein Referenzpartner für alle Arten von Google-Autoprojekten werden wird und dass dies dazu führen wird, dass Google-Softwareverbesserungen bei der schwedischen Automobilmarke beschleunigt werden.

In Bezug auf das, was wir an dieser Front erwarten können, erklärt Volvo, dass Gemini in seinen Modellen eingeführt wird und dass dies den Fahrern ermöglichen wird, ihr Auto besser zu verstehen, indem sie in der Lage sind, mit der KI in natürlichen Gesprächen zu sprechen. Es wird den Fahrern ermöglichen, ihre mentale Belastung während der Fahrt zu reduzieren, indem sie keine Nachrichten mehr manuell erstellen und senden müssen, und somit mehr Energie aufwenden und sich auf die Straße selbst konzentrieren können.

Gemini soll das bestehende Google Assistant in Volvo-Fahrzeugen ersetzen und wird dann später in diesem Jahr auch um ein integriertes Google-System erweitert.

