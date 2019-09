Volta-Intro und eigene Matches aus der FIFA-20-Demo

Seit gestern Nachmittag ist die FIFA-20-Demo auf PC, Xbox One und PS4 verfügbar und das hat uns mittlerweile genug Zeit gegeben, um einen eigenen Blick auf einige der Neuerungen zu werfen, von denen EA immer spricht. Für euch haben wir direkt mal zwei Matches mit einigen der Top-Teams aufgezeichnet, in denen wir herausfinden wollten, wie sich das grundlegende Gameplay auf dem Platz überhaupt anfühlt.

In der ersten Begegnung zwischen dem Champions-League-Sieger Liverpool und dem deutschen Club Borussia Dortmund haben wir uns warm gemacht und einigen Spaß gehabt. Anschließend ging es mit dem letztjährigen Finalisten Tottenham gegen den französischen Giganten Paris Saint-Germain auf den Rasen. Was ihr in den folgenden Videos seht sind einige der besten Mannschaften des Spiels:

Außerdem haben wir uns mit dem Volta-Modus beschäftigt und ein bisschen ausgecheckt, was beim Straßenfußball alles möglich ist. Früher wurde dieser Bestandteil als FIFA Street eigenständig veröffentlicht, heute soll er den Umfang des nächsten Sportspiels erweitern und die Story rund um The Journey ersetzen. Habt ihr die Demo selbst bereits gespielt?

