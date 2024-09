Volgarr the Viking II

HQ

Trotz der Tatsache, dass wir uns in der neunten Generation von Spielekonsolen befinden, gibt es keinen Mangel an Retro-Spielen. Ich würde sagen, dass die Bandbreite, außer natürlich während der 8- und 16-Bit-Ära, noch nie so umfangreich war wie jetzt für diejenigen, die Dinge spielen wollen, die sich sowohl klassisch anfühlen als auch aussehen. Es gibt keinen Mangel für diejenigen, die Pixel finden wollen, und wenn Sie etwas wollen, das Sie zum Beispiel an Castlevania erinnert und Sie gleichzeitig auf Herz und Nieren prüft, kommt Volgarr the Viking 2 wie Met in die Kehle. Es ist ein Spiel, das mit den Spielen der "alten Schule" flirtet, und für diejenigen, die genau so etwas gesucht haben, gibt es eine Menge Spaß zu haben.

Volgarr ist in jeder Hinsicht ein klassisches Side-Scrolling-Actionspiel. Ich habe Castlevania oben erwähnt, aber das Spiel kann wahrscheinlich mit dem Klassiker Ghosts 'n Goblins verglichen werden, zu dem viele Spieler wahrscheinlich ihre Haare getragen haben. Volgarr ist sehr schwierig und es ist auch teuflisch, da dein Wikinger nur einen einzigen Treffer aushalten kann, bevor er stirbt. Es geht also vor allem darum, sich die langen Wege einzuprägen und auch nach Power-Ups zu jagen, die in Truhen zu finden sind. Diese fügen nicht nur eine Art von Eigenschaft hinzu, sondern jede Eigenschaft, mit der Sie sich ausrüsten, lässt Sie auch einen weiteren Treffer aushalten. Allein im ersten Level habe ich immer wieder mehr Teile gelernt, die mich umgebracht haben und es fühlte sich manchmal ziemlich unfair an. Allerdings fühlten sich einige der Hitboxen und Trial-and-Error-Momente ein wenig zu beschissen an, aber wie ich in der Einleitung schrieb; Wenn Sie sich danach gesehnt haben, dann bietet Volgarr II dies in Hülle und Fülle.

Ich weiß nicht, ob ich wirklich mit der Art und Weise einverstanden bin, wie Volgarr II mich herausfordern will. Es fühlt sich für meinen Geschmack ein wenig zu hardcore an und obwohl ich kürzlich Black Myth: Wukong gespielt habe, ist die ganze "Ein Treffer bedeutet Tod"-Sache eine Spielmechanik, mit der ich mich nie wirklich anfreunden kann. Sicher, es gibt einige Checkpoints und man muss sich auf viel Versuch und Irrtum einstellen, um die Levels zufriedenstellend zu meistern. Aber die Spieleentwickler haben auch etwas etwas Seltsames mit dem immer und immer wieder Sterben gemacht. Denn nach einer Reihe von "Fortsetzungen" verwandelt sich dein Wikinger in einen unverwundbaren. Das Spiel sagt dir einfach, dass du zu schlecht warst und verwandelt dich in einen Zombie und unverwundbar, damit du weiterspielen kannst. Es ist ein bisschen seltsam, anstatt nur ein System zu haben, mit dem man ein paar Treffer mehr einstecken kann oder so etwas.

Es ist alles sehr arcadey, mit Angriffen, die in eine Richtung ausgeführt werden, und zusätzlich zu deinem Schwert hast du auch einen Speer, den du werfen kannst. Es kann nicht nur Feinde aus der Ferne töten, sondern auch zum Erstellen von Plattformen verwendet werden. Meistens wird dies benötigt, um eine Kante zu erreichen, auf der sich eine Truhe befindet. Es gibt auch ein gewisses Jump'n'Run beim Timing von Sprüngen und es ist im Allgemeinen eine ziemlich starre Steuerung, die sich nicht immer sehr reaktionsschnell anfühlt.

Ich denke, die Pixel sind das, was das Ganze attraktiv macht. Das Spiel sieht charmant aus mit einem schönen bombastischen Soundtrack und an der Präsentation als solche ist absolut nichts auszusetzen. Es ist klar, dass sie versucht haben, die Side-Scrolling-Actionspiele der Vergangenheit in allem nachzubilden, von der Grafik bis zum Spieldesign. Du hast fünf Leben, bevor dich ein "Weiter" an den Anfang eines Levels zurückwirft, und wie bereits erwähnt, sind diese ziemlich lang, so dass die Herausforderung eine ganze Weile andauert. Die Checkpoints sind recht großzügig verteilt, aber ich hätte es vorgezogen, wenn die Kurse in mehrere Unterabschnitte unterteilt wären, anstatt so lang zu sein, wie sie sind.

Volgarr the Viking II fühlt sich wie ein hübsches Nischenspiel an, da es hauptsächlich versucht, diejenigen anzusprechen, die diese Art von Herausforderung in diesem Pixelanzug wollen, und die gesamte Kombination fühlt sich auf jede erdenkliche Weise auf genau die richtige Weise absolut retro an. Wenn du also weißt, dass du dieser Gamer bist, ist es sicherlich einen Blick wert, aber für mich ist es nicht wirklich herausgestochen.