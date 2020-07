Vogelbeobachter willkommen in Alba: A Wildlife Adventure

Die britischen Entwickler von Ustwo Games haben sich mit Monument Valley viele Freunde gemacht. Seit 2014 ist jedoch viel Zeit vergangen und deshalb ist das Indie-Team nun in der Lage, ihr nächstes Spiel vorzustellen. Allzu viele Informationen gibt es über das Abenteuer Alba: A Wildlife Adventure leider noch nicht, allerdings haben wir gestern einen ersten, kurzen Teaser-Trailer erhalten. Laut Engadget soll dieses Projekt die Liebe des Studios zur Natur zum Ausdruck bringen und einige Elemente im ersten Video deuten das bereits an. Auf Steam erfahren wir, dass Alba eine junge Aktivistin ist, die wohl ein Inselreich retten möchte. Alba: A Wildlife Adventure soll sich schon im nächsten halben Jahr auf Smartphones, Konsolen und dem PC breitmachen, also dürften wir zu gegebener Zeit mehr erfahren.

