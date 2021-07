Visuelle Eindrücke zu Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Cyberconnect 2 wird Mitte Oktober ein Beat 'em Up basierend auf der ersten Staffel des erfolgreichen Shonen Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba vom japanischen Autoren und Illustratoren Koyoharu Gotouge erstellen. Das Spiel - The Hinokami Chronicles - wurde vergangene Woche auf Sonys State-of-Play-Präsentation vorgestellt, allerdings erzeugte der Gameplay-Trailer nur verhaltene Reaktionen bei den Fans des Anime-/Manga-Materials.

Gezeigt wurde ein unaufgeregter Ausschnitt aus der Mitte des Spiels. Tanjiro und Zenitsu treffen in einem verwahrlosten Anwesen auf den Wildschweinjungen Inosuke, ehe sie dem Dämonen Kyogai gegenübertreten. Die Story-Kämpfe gegen teuflische Widersacher werden mit dreidimensionalen Plattforming-Elementen angereichert, was sich mit ruhigen Erkundungsabschnitten abzuwechseln scheint. Das ist nur ein kleiner Teil der gesamten Erfahrung, die uns ab 15. Oktober auf PC, Xbox und Playstation erwartet.