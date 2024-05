Vision bekommt eine eigene Disney+-Serie

HQ

Es ist Jahre her, dass WandaVision endete und eine ganz andere Version des Charakters Marvel Vision davonflog und scheinbar aus der Existenz verschwand. Seitdem haben wir keine Anzeichen für die Existenz von Vision im Marvel Cinematic Universe erhalten, aber es scheint, als ob wir in naher Zukunft einige Antworten darauf erhalten werden, wo sich der Robotercharakter aufgehalten hat.

Variety hat berichtet, dass Disney eine Vereinbarung mit Terry Matalas von Star Trek: Picard unterzeichnet hat, um den Schöpfer als Showrunner für eine neue Disney+-Serie zu sehen, in der Paul Bettany zurückkehrt und seine Rolle als Vision wieder aufnimmt.

Die genauen Details dieser Serie sind derzeit nicht bekannt, außer der Tatsache, dass sie eine Veröffentlichung im Jahr 2026 anstrebt. Dies ist anscheinend ein anderes Projekt als die Vision Quest -Serie, die nach dem Abschluss von WandaVision in der Entwicklung sein sollte und seitdem auf der Strecke geblieben ist. Diese neue Serie ist jedoch die erste Live-Action-Serie, die seit etwa zwei Jahren von Marvel bestellt wurde, was darauf hindeutet, dass Disney und Marvel eine Zukunft in der Erstellung von Original-TV-Werken für Disney+ sehen.