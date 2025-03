Virtus.pro sind die Sieger der Overwatch Champions Series Phase 1 EMEA

HQ

Die erste Phase des Jahres 2025 Overwatch Champions Series ist für die Regionen EMEA und Nordamerika abgeschlossen. Nach ein paar zermürbenden Wochen der Action wurden zwei Sieger gekürt, und die Hälfte der teilnehmenden Teams für die Champions Clash steht fest.

In der EMEA-Region waren es die Virtus.pro, die sich durchsetzten, nachdem sie im großen Finale Al Qadsiah mit 4:2 besiegt hatten. Dieses Ergebnis bedeutet, dass beide ihre Tickets für die Champions Clash gelöst haben, und wie die Dritt- bis Sechstplatzierten The Ultimates, Twisted Minds, Gen.G Esports und Team Peps werden der Sieger und der Zweitplatzierte in Zukunft für Stage 2 zurückkehren. Sowohl Team Vision als auch Sakura Esports müssen ihren Platz in der OWCS verteidigen, indem sie in den Relegation Matches gegeneinander antreten.

Mit Blick auf Nordamerika erwies sich NTMR ebenfalls als dominante Kraft, indem sie sich im Finale ebenfalls mit 4:2 gegen Spacestation Gaming durchsetzten. Beide Teams sind nun für die Champions Clash sowie Stage 2 des OWCS gesperrt, ebenso wie Team Liquid, Timeless, Avidity und Rad Esports. Shikigami und Amplify müssen beide ihre Plätze in der obersten Liga des nordamerikanischen Overwatch eSports verteidigen, indem sie in den Relegation Matches gegeneinander antreten.

Die anderen vier Teams, die an den Champions Clash teilnehmen, sind die Sieger und Zweitplatzierten der Divisionen China und Asien. Wir warten auf diese Ergebnisse, aber es ist noch viel Zeit dafür, da die Veranstaltung für den 18. und 20. April geplant ist.