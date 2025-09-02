Virtus.pro ein Array von Änderungen an seinem Counter-Strike 2

HQ

Um die Ergebnisse in der wettbewerbsintensiven Welt Counter-Strike 2 zu verbessern, hat Virtus.pro eine Vielzahl von Änderungen in seinem Team angekündigt. Durch die Anpassungen werden einige Spieler aus dem aktiven Kader wechseln, während andere hinzugefügt werden, und die Rolle des Anführers im Spiel wird auch an anderer Stelle vergeben.

Zunächst einmal wurde Denis "electroNic" Sharipov auf die Bank versetzt, was nach einer 16-monatigen Zeit im Hauptkader endet. Als nächstes wurde David "n0rb3r7" Daniyelyan an HOTU ausgeliehen, womit eine lange Zeit der Inaktivität auf der Bank des Teams beendet wurde.

Um die Lücke im aktiven Kader zu füllen, wurde Vadim "tO0RO" Arkov von V.P Prodigy befördert, womit dieser Youngster zum ersten Mal im Hauptkader eines CS2-Teams steht. Und zu guter Letzt wurde Ilya "Perfecto" Zalutskiy zum Anführer im Spiel befördert, wobei V.P seine Gründe für diese Wahl wie folgt erklärt:

"Nach ausführlichen Gesprächen innerhalb des Teams haben wir uns einstimmig darauf geeinigt, dass Ilya "Perfecto" Zalutskiy der beste Kandidat für die Rolle des Kapitäns ist und in den kommenden Turnieren IGL-Aufgaben übernehmen wird.

"Wir sind zuversichtlich, dass seine große Berufserfahrung, sein tiefes Verständnis für das Spiel und seine Führungsqualitäten dazu beitragen werden, das Spiel und die Ergebnisse des Teams zu stabilisieren!"

Glaubst du, dass diese Änderungen zum Besseren von Virtus.pro sein werden?