Virtus.pro bindet sein Rainbow Six: Siege -Team für weitere zwei Jahre

Eines der Rainbow Six: Siege kompetitiven Teams, die schon am längsten zusammen sind, ist ohne Zweifel das Team von Virtus.pro. Die Kerneinheit tritt seit 2022 gemeinsam an, und das war offensichtlich ein erfolgreiches Unterfangen, da die Organisation ihr Team und ihre Spieler für weitere zwei Jahre gebunden hat.

Obwohl das R6S-Team von Virtus.pro keine dominierende Kraft in der Wettkampfszene war, hat das Team immer eine Position in der oberen Liga behauptet, mit jüngsten Leistungen, darunter dritte Plätze bei den Six Invitational, Europe League 2024 und den Montreal Major im November. Die große Frage ist nun, ob das Team diese Leistung beibehalten oder sogar über sich hinauswachsen kann für das 2025 Six Invitational, das in wenigen Tagen beginnt.

Je nachdem, wen Virtus.pro gesperrt hat, setzt sich das gesamte erweiterte Team wie folgt zusammen:



Pavel "p4sh4" Kosenko



Dmitry "Always" Mitrahovich



Danila "dan" Dontsov



Danil "JoyStiCK" Gabov



Artur "ShepparD" Ipatov



Eugene "karzheka" Petrishin (Trainer)



Eugene "Zheka" Bokhanov (Analyst)