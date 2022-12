Violent Night 2 scheint ziemlich bestätigt zu sein

Violent Night feierte Anfang des Monats in den Kinos Premiere und bietet ein nicht so fröhliches Weihnachtsfest. David Harbour spielt den Weihnachtsmann, der Kindern Geschenke machen will, als er in eine Entführungssituation gerät.

Glücklicherweise weiß der Weihnachtsmann, wie man ein paar Eier zerbricht (und mit Eiern meinen wir Körperteile), und dies führte zu einem Kassenerfolg. Tatsächlich ist Violent Santa so populär geworden, dass es jetzt so ziemlich entschieden ist, dass David Harbours Weihnachtsmann für mehr Action zurück sein wird. In einem Interview bei Collider sagt die Violent Night-Produzentin Kelly McCormick:

"Wir hoffen, dass wir mit der Arbeit an einer 'Violent Night 2' beginnen können, wenn in den nächsten Wochen alles gut geht. Wir neigen dazu, einfach den Kopf gesenkt zu halten und uns auf das zu konzentrieren, was vor uns oder in der Nähe ist. Also ja, das ist es irgendwie. Wir sind dabei. Wir haben noch zweieinhalb Monate Arbeit vor uns."

Wir hätten nichts dagegen, ein weiteres Weihnachten mit diesem brutalen Weihnachtsmann zu verbringen, aber was denkst du über all das?