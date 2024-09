VINYL: Bloodsport Original Motion Picture Soundtrack

HQ

Gab es etwas Schöneres, als in meiner Kindheit in den VHS-Kassetten der örtlichen Videokette zu stöbern? Regale voller Kuriositäten, eine Orgie der Absurdität und Cover, die den Geist verzauberten. In vielerlei Hinsicht war es eine Erfahrung, die mit verbundenen Augen durch ein Minenfeld ging - etwas, das entweder in einer Katastrophe oder einem reinen Wunder enden würde.

Denn manchmal ist es passiert, und wenn du das Glück hattest, Bloodsport in deiner Kindheit zu erleben, weißt du genau, wovon ich spreche. Harte Jungs, die sich gegenseitig das Tageslicht aus dem Leib prügeln, mit einem erstklassigen, eingeölten Jean-Claude Van Damme in Höchstform. Kurz gesagt, es ist ein Film, der Nostalgie auslöst wie nichts anderes, und seine eindringlichen Szenen haben ein ganzes Genre definiert.

Aber es sind nicht nur die Brutalität und die intensiven Kämpfe, die Bloodsport so unvergesslich gemacht haben. Nein, hier spielte der Soundtrack eine ebenso große Rolle, ein einprägsamer Fan-Favorit, der von Synth-Wave durchdrungen und von Paul Hertzog komponiert wurde. Eine Zeitkapsel der Spitzenklasse, die Waxwork Records auf Vinyl verewigt hat, verziert in blutroten und schwarzen Farbtönen.

Dass sowohl die Pressung als auch das Cover-Artwork meisterhaft sind, muss wohl kaum erwähnt werden, aber die eigentliche Magie passiert, wenn die Nadel auf die Platte trifft und die ersten Töne aus den Lautsprechern fließen. In diesem Moment ist es, als würde man in einem DeLorean zurückgeworfen, zurück in die glorreichen Tage der 80er Jahre und landet mitten in der staubigen, verschwitzten Arena. Genau zwischen JCVD und Bolo Yeung.

Kurz gesagt, Waxwork Records hat, wie schon oft zuvor, meisterhafte Arbeit geleistet, um der Musik neues Leben einzuhauchen. Es ist ein knallhartes Remaster mit einem messerscharfen Klang - klar und deutlich, mit einem herrlich tiefen Bass, der ein Gefühl von Gewicht vermittelt und Hertzogs Kompositionen wirklich glänzen und ihre rohe Kraft demonstrieren lässt.

Es ist eine Kakophonie aus Adrenalin und Schweiß, die serviert wird, und es ist natürlich unmöglich, über den Bloodsport-Soundtrack zu sprechen, ohne die beiden berühmtesten Tracks des Albums zu erwähnen. Ich spreche natürlich von Fight to Survive und Kumite. Pulsierende Action-Beats und lebendige Synthesizer fangen die Essenz des Films perfekt ein - den Kampf, die Stärke und den Willen zu überleben.

"Fight to Survive" ist mit seinen kraftvollen Synthies und energiegeladenen Beats eine Hymne für das Durchhalten. Es bringt das Blut in Wallung und erinnert an Van Dammes Figur Frank Dux, der sich durch das brutale Kumite-Turnier kämpft. Ein Track, der sich auf Vinyl besonders dynamisch und reichhaltig anfühlt, mit einer wunderbaren Liebe zum Detail und zu Nuancen.

Im Gegensatz dazu und etwas überraschend ist "Kumite" etwas gedämpfter. Nichtsdestotrotz ist dieses ikonische Stück so fesselnd wie eh und je und bildet eine undurchdringliche Klanglandschaft, die verzaubert und hypnotisiert und einen von den glorreichen Tagen träumen lässt. Dank der Vinyl-Edition ist es jetzt kristallklar, mit einem viel tieferen Bass als zuvor.

Ein weiteres erwähnenswertes Highlight ist der eher entspannte Track "The Tree and the Sword", der eine Pause von den energiegeladeneren Kompositionen bietet. Hier haben wir die Möglichkeit, nachzudenken und zu atmen, die Atmosphäre in uns aufzunehmen und uns an die kleineren, intimeren Momente von Bloodsport zu erinnern - Nostalgie und Gefühle.

Ist Bloodsport ein Soundtrack für die Massen? Nein, absolut nicht, und wenn du nicht bereits ein Fan von 80er-Jahre-Musik oder Synthwave bist, könnte dies eine harte Pille sein, die du schlucken musst. Aber für diejenigen von uns, die mit dem Film aufgewachsen sind, ist die Erfahrung außergewöhnlich. Für einen kurzen Moment ist es, als wäre man wieder acht Jahre alt, sitzt mit einem Fuß vor dem Fernseher und sieht zu, wie JCVD seine Gegner verprügelt.

Der Bloodsport-Soundtrack auf Vinyl von Waxwork Records ist ein purer Triumph, sowohl musikalisch als auch visuell. Ein Must-Have für Sammler und eine perfekte Ergänzung für jede Plattensammlung, die Actionfilme der 80er Jahre und ihre ikonischen Klanglandschaften zu schätzen weiß. Wenn du also zu denen gehörst, deren Herz jedes Mal ein bisschen schneller schlägt, wenn du Van Dammes Namen hörst, oder wenn du einfach klassische Synthwave- und Actionmusik liebst, ist dieses Album definitiv etwas, das du in deiner Sammlung brauchst.

