Viewfinder sieht aus wie die perfekte Kreuzung zwischen dem Zeugen und Gorogoa.

Wenn wir uns von den AAA-Veröffentlichungen entfernen, die in den letzten Tagen (bei der Game Awards-Gala) für nächstes Jahr angekündigt wurden, finden wir auch mehr Indie, aber sehr interessante Vorschläge wie Replace (obwohl wir sie bereits kannten, war dies ihre formelle Präsentation an die Welt). Aber wenn es einen Titel gab, der uns von der ersten Sekunde an begeistert hat, dann war es Viewfinder.

Dieses First-Person-Puzzlespiel weckte Erinnerungen an The Witness und Gorogoa, zwei Klassiker des Genres und zwei der besten Spiele der letzten Jahre. Viewfinder hat Elemente von beiden, wie die First-Person-Ansicht der ersteren und die Verwendung von Bildern und Perspektive der letzteren. Im Spiel müssen Sie Fortschritte machen, indem Sie visuelle Rätsel lösen und die Geschichte entwirren, die mit diesen Bildern aus Fotos erzählt wird.

Im Moment gibt es kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum oder Plattform jenseits von PC und PS5, aber wir verfolgen mit Interesse die Entwicklung dieses Titels, die derzeit für 2023 geplant ist.