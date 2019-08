Vier spielbare Titel bringt Daedalic mit zur Gamescom

Heute hat uns der Hamburger Entwickler Daedalic sein Gamescom-Line-Up vorgestellt, damit wissen wir nun also auch, was der deutsche Publisher mit auf die Messe bringt. Ihr eigenes Echtzeitstrategiespiel A Year Of Rain wird prominent auf der Gamescom vertreten sein. Wie der Entwickler schreibt, wollen sie dort zum ersten Mal die Untoten-Fraktion vorstellen, die ihr auch selbst ausprobieren dürft. Ähnlich strategisch, doch noch einmal deutlich komplexer geht es in Barotrauma zur Sache, einer kooperativen U-Boot-Simulation vom Entwickler Fake Fish.

Außerdem ist das Rollenspiel Iron Dagger am Start, laut dem Entwickler "eine Mischung aus Fantasy, nordischer Mythologie und Steampunk". Den Abschluss macht ein Spiel namens The Suicide of Rachel Foster, das im Sommer angekündigt wurde. Es ist ein richtiges Adventure aus der Ego-Perspektive und lässt uns in die Haut der jungen Frau Nicole schlüpfen, die im verschneiten US-Bundesstaat Montana das Geheimnis eines vermeintlichen Selbstmords lüften muss. Wir haben euch unten mal die ersten Medien zu diesem Game eingebunden, weil wir das Thema damals nicht mitgenommen haben. Diese vier Games sind auf der Gamescom spielbar, die Messe läuft vom 20. bis zum 24. August.