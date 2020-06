Vier neue Rüstungssets warten in Divinity: Original Sin II auf euch

Fans von Divinity: Original Sin II haben am Sonntag ein neues Update bekommen. Entwickler Larian veröffentlicht ein Buch mit Hintergrundlektüre zum Spiel und will das Ganze mit kostenlosen Inhalten für ihr großartiges Strategierollenspiel bewerben. Unter dem Titel "The Four Relics of Rivellon" haben die beiden externen Studios Anshar Studios und Fools Theory deshalb vier neue Rüstungssets im Spiel verstreut, die starke Vorteile mit sich bringen, wenn sie erst einmal gesammelt wurden. Unter anderem dürft ihr dabei sogar einen Kampf gegen einen Zombiedrachen erwarten. Das DLC ist jedenfalls gratis und auf allen Plattformen verfügbar.

